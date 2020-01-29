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即市新聞

29/01/2020 13:24

【鼠年紅盤】港股午後初段暫跌６５９點報２７２８９無力收復失地

　　《經濟通通訊社２９日專訊》新型肺炎持續擴散，累計死亡病例達１３２宗，拖累港股今早
裂口低開８４８點報２７１０１點後，藍籌股近乎全線向下，半日仍收跌６６０點，午後跌幅只
收窄１點，明顯無力收復失地，恆指報２７２８９點，跌６５９點或２﹒３６％，主板成交達７
３２﹒６７億元。國企指數則報１０６５４點，跌３２１點或２﹒９３％。
　　市場未見利好消息，重磅股繼續向下，匯控（００００５）軟１﹒６２％，報５７﹒８元；
港交所（００３８８）走低２﹒２８％，報２６５﹒２元；中移動（００９４１）跌２﹒０８％
，報６８﹒２５元；友邦（０１２９９）跌１﹒６９％，報８１﹒６元；因國務院罕有延長春節
假期至２月２日，騰訊（００７００）為唯一錄得升幅的藍籌，微升０﹒７８％，報３８８﹒８
元。

　　表列十大跌幅藍籌：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　５﹒３９元　　　跌４﹒０９％
　　九龍倉置業（０１９９７）　　　４２﹒８０元　　　跌４﹒１４％
　　新世界發展（０００１７）　　　１０﹒１２元　　　跌４﹒１７％
　　申洲國際　（０２３１３）　　１０６﹒７０元　　　跌４﹒３９％
　　中海油　　（００８８３）　　　１２﹒４４元　　　跌４﹒６０％

　　銀河娛樂　（０００２７）　　　５３﹒３５元　　　跌４﹒８２％
　　恆隆地產　（００１０１）　　　１７﹒０４元　　　跌５﹒２３％
　　碧桂園　　（０２００７）　　　１０﹒３６元　　　跌５﹒３０％
　　金沙中國　（０１９２８）　　　３９﹒００元　　　跌５﹒５７％
　　中信股份　（００２６７）　　　　９﹒１１元　　　跌５﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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