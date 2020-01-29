【鼠年紅盤】肺炎致過百人死，港股半日挫６６０點收２７２８９點

《經濟通通訊社２９日專訊》鼠年伊始，港股紅盤高開無望，雖然美股三大指數在周一創逾

三個月最大單日跌幅後，周二有輕微反彈；但武漢新型肺炎利淡消息持續拖低大市，內地新型冠

狀病毒肺炎在春節期間繼續大規模擴散。國家衛健委最新公布，收到全國３１個省（區、市）累

計報告確診新型冠狀病毒肺炎病例５９７４宗，累計死亡病例１３２宗，有專家指整體疫情要到

４、５月方會「見頂」。港股今早裂口低開８４８點報２７１０１點，即穿２５０天（新報２７

７０８點）、５０天線（新報２７５４８點），為早市最低位，濠賭及地產板塊領跌。其後跌幅

稍有收窄，但由於藍籌股近乎全線向下，半日仍收跌６６０點或２﹒３６％，報２７２８９點，

主板成交高達６８３﹒３２億元。國企指數午收報１０６５０，跌３２５點或跌２﹒９７％。

重磅股隨大市向下，港交所（００３８８）跌２﹒０６％，報２６５﹒８元；匯控

（００００５）軟１﹒６２％，報５７﹒８元；建行（００９３９）挫３﹒５８％，報６﹒２元

，中移動（００９４１）跌２﹒１５％，報６８﹒２元；國務院罕有延長春節假期至２月２日。

花旗早前發表研究報告指出，線上遊戲板塊或會在本次疫情中受益，騰訊（００７００）先跌後

回穩，半日微升０﹒６２％，報３８８﹒２元。

Ａ股方面，受累疫情持續停市，預期延至２月３日復市。



＊澳門賭收或不似預期，銀娛半日挫近５％＊



有報道指，農曆新年假期首四天，訪澳門的內地客按年大減７５％，意味期內賭收或不似預

期。再加上澳門行政法務司司長張永春稱，內地赴澳門的自由行簽注將會暫停，重挫濠賭板塊，

銀娛（０００２７）跌４﹒７３％，報５３﹒４元；新濠國際（００２００）挫５﹒１８％，報

１７﹒５８元；澳博（００８８０）走低３﹒２７％，報８﹒８８元；永利澳門（０１１２８）

跌４﹒７８％，報１７﹒１４元；金沙（０１９２８）挫５﹒６９％，報３８﹒９５元；美高梅

（０２２８２）走低６﹒０２％，報１１﹒５６元。

國泰航空及國泰港龍宣布，由明日起至３月底，將會逐步減少來往香港及中國內地航班

５０％或更多的運力。業務依重中國的國泰（００２９３）走低２﹒９４％，報９﹒９元；東方

航空（００６７０）挫４﹒２２％，報３﹒６３元；國航（００７５３）跌２﹒９８％，報

６﹒５２元；南航（０１０５５）跌３﹒８６％，報４﹒４８元。

中國各省市陸續封城，大部分旅遊設施都開始陸續關閉，包括上海迪士尼樂園、福建廈門鼓

浪嶼等。而中旅社早前宣布，已經取消初一到初七的內地旅行團，相信影響３５００名團友。香

港中旅（００３０８）急跌６﹒９２％，報１﹒２１元；珀麗酒店（０１１８９）跌３﹒７％，

報０﹒２６元。復星旅遊文化（１９９２）指，預計集團來自中國旅遊運營的收入在近期將受到

較大影響，該股即跌７﹒２１％，報１０﹒０４元。



＊專家預料武漢已有４﹒４萬人感染，藥股個別發展＊



新型肺炎擴散勢頭，累計死亡病例已經破百，專家預料武漢已有４﹒４萬人感染。中國銀保

監特別發出通知稱，要求對感染新型冠狀病毒的出險理賠客戶要優先處理，適當擴展責任範圍，

應賠盡賠。重磅股友邦（０１２９９）跌１﹒５１％，報８１﹒７５元；太保（０２６０１）跌

３﹒８５％，報２７﹒５元；平保（００９６６）走低４﹒７５％，報１７﹒２６元；國壽（０

２６２８）跌３﹒６９％，報１９﹒８４元；人民保險（０１３３９）挫４﹒５５％，報

２﹒９４元；新華保險（０１３３６）跌４﹒０５％，報３０﹒８元。

相反，藥股在農曆新年休市前的一輪升勢過後，走勢個別發展，部分藥股錄急升，山東新華

製藥（００７１９）漲１９﹒０６％，報４﹒８１元；歌禮製藥（０１６７２）急升

３３﹒８９％，報３﹒９９元；中國醫療（０８２２５）開展新型冠狀病毒藥品研究，利好該股

急漲逾２﹒３倍，報０﹒３７５元。另一方面，石藥（０１０９３）軟０﹒６４％報１８﹒５８

元；國藥（０１０９９）跌３﹒０７％，報２６﹒８元；中生製藥（０１１７７）走低

３﹒３１％，報１１﹒１元。

同時，離岸人民幣跌幅顯著，昨日（２８日）曾一度跌至６﹒９８關口，現時亦低見

６﹒９５，內房股全面回吐，保利置業（００１１９）挫５﹒４７％，報３﹒１１元；越地

（００１２３）跌４﹒１４％，報１﹒６２元；中海外（００６８８）走低３﹒５３％，報２６

元；世茂房（００８１３）及碧桂園（０２００７）同步挫５﹒３％，分別報２５﹒９元及

１０﹒３６元。（ｎｓ）

