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29/01/2020 09:22

【鼠年紅盤】武漢肺炎肆虐，鼠年首日低開８４８點報２７１０１點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》雖然隔晚美股反彈，惟武漢肺炎肆虐，中國各市出現封城情況
，本港方面亦封閉數個次要出入關口，而市面人心惶惶情況下，港股今早上演「大跌市日」，恆
指大幅低開８４８點，受疫症影響之相關股份跌幅顯著，銀娛（０００２７）跌逾６％，金沙（
０１９２８）跌５﹒８％；食品股同樣受沽壓，旺旺（００１５１）跌６﹒３％為表現最差之藍
籌。
　　恆生指數報開報２７１０１點，跌８４８點或跌３﹒０３％，主板成交４１﹒１０億元。國
企指數報１０６１５點，跌３６０點或跌３﹒２８％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌２﹒７２％，報５７﹒１５元；港交所（００３８
８）跌３﹒４６％，報２６２元；騰訊控股（００７００）跌０﹒４１％，報３８４﹒２元；中
國移動（００９４１）跌２﹒７３％，報６７﹒８元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒４５％，
報８１﹒８元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒４５元　　　跌６﹒３９％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５２﹒５０元　　　跌６﹒３３％
　　中信股份（００２６７）　　　９﹒０６元　　　跌６﹒２１％
　　九倉置業（０１９９７）　　４２﹒００元　　　跌５﹒９４％
　　華潤置地（０１１０９）　　３２﹒２０元　　　跌５﹒８５％

　　金沙中國（０１９２８）　　３８﹒９０元　　　跌５﹒８１％
　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒３２元　　　跌５﹒６７％
　　申洲國際（０２３１３）　１０５﹒３０元　　　跌５﹒６５％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２９﹒９０元　　　跌５﹒２３％
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒７４元　　　跌５﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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