【鼠年紅盤】武漢肺炎肆虐，鼠年首日低開８４８點報２７１０１點

《經濟通通訊社２９日專訊》雖然隔晚美股反彈，惟武漢肺炎肆虐，中國各市出現封城情況

，本港方面亦封閉數個次要出入關口，而市面人心惶惶情況下，港股今早上演「大跌市日」，恆

指大幅低開８４８點，受疫症影響之相關股份跌幅顯著，銀娛（０００２７）跌逾６％，金沙（

０１９２８）跌５﹒８％；食品股同樣受沽壓，旺旺（００１５１）跌６﹒３％為表現最差之藍

籌。

恆生指數報開報２７１０１點，跌８４８點或跌３﹒０３％，主板成交４１﹒１０億元。國

企指數報１０６１５點，跌３６０點或跌３﹒２８％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌２﹒７２％，報５７﹒１５元；港交所（００３８

８）跌３﹒４６％，報２６２元；騰訊控股（００７００）跌０﹒４１％，報３８４﹒２元；中

國移動（００９４１）跌２﹒７３％，報６７﹒８元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒４５％，

報８１﹒８元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中國旺旺（００１５１） ６﹒４５元 跌６﹒３９％

銀河娛樂（０００２７） ５２﹒５０元 跌６﹒３３％

中信股份（００２６７） ９﹒０６元 跌６﹒２１％

九倉置業（０１９９７） ４２﹒００元 跌５﹒９４％

華潤置地（０１１０９） ３２﹒２０元 跌５﹒８５％



金沙中國（０１９２８） ３８﹒９０元 跌５﹒８１％

碧桂園 （０２００７） １０﹒３２元 跌５﹒６７％

申洲國際（０２３１３） １０５﹒３０元 跌５﹒６５％

蒙牛乳業（０２３１９） ２９﹒９０元 跌５﹒２３％

吉利汽車（００１７５） １２﹒７４元 跌５﹒２１％

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