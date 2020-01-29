《盤後部署》未有抑制疫情方法，港股將失守百天線下試２６５００

《經濟通通訊社２９日專訊》美股連跌五日後，隔晚輕微反彈，惟中國新型冠狀病毒肺炎在

春節期間持續擴散，暫時未有有效方法抑制，拖累港股鼠年首日表現受挫。今早，港股裂口低開

８４８點報２７１０１點，即穿２５０天（２７７０８點）及５０天線（２７５４５點），為全

日最低位。隨著濠賭、本地地產股沽壓大，港股持續在低位徘徊。雖然午後跌幅一度收窄至

２７３３３點跌６１６點。不過，大摩指疫情或拖低內地經濟增長，恆指跌勢再度加劇，最終全

日收報２７１６０點，跌７８９點或跌２﹒８２％，主板成交１２４０﹒５１億元。國指收報

１０６１８點，跌３５７點或跌３﹒２６％。

受累疫情升溫，內地延長春節假期，Ａ股休市至２月３日復市。



＊英倫銀行、美國聯儲局將宣布議息結果＊



摩根士丹利發表最新報告指出，新型冠狀病毒疫情導致經濟活動暫停，中國當局已經限制城

際交通並延長春節假期，旅遊、娛樂和零售業所受影響最大，加上工廠延長停工可能對中國的工

業生產和貿易帶來壓力。因此，估計將拖低今年上半年中國經濟增長最多１﹒１個百分點，環球

經濟亦受影響，全球主要央行將可能保持鴿派。

不過，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）認為，進一步放寬貨幣政策並不是解決之道，希望各國

密切關注不斷上升債務水平等的金融脆弱性，可能對全球經濟構成中期風險。ＩＭＦ預測，在全

球寬鬆貨幣政策的幫助下，雖然能支撐２０１９年經濟增長，但預計今明兩年全球經濟活動只會

有輕微反彈。

市場關注英國倫行本周四（３０日）是否減息，最新有分析指，雖然三季度英國ＧＤＰ錄得

０﹒４％，符合英國央行預期，但四季度結果有些疲弱，因此央行或降息２５點至０﹒５％。早

前市場預測維持利率不變的機會較大。

另外，聯儲局今年首次議息及會後聲明，將於香港時間本周四凌晨有結果。美國總統特朗普

再次呼籲聯儲局減息，認為有利於美國償還債務。



＊疫情打擊中國經濟增長，港股料再尋底＊



雖然內地呼籲人民在春節期間減少外出，惟武漢肺炎疫情仍未得到控制，確診病例每日急增

，死亡人數更增至超過１３０宗。各國亦針對疫情相繼作出防控措施，如減少來往中國的航班及

減少到中國旅遊，若疫情持續加劇，此舉將大大衝擊中國的經濟增長。加上，武漢市長周先旺指

，受春節及疫情影響，有逾五百萬人已離開武漢，與此同時，全球各地確診肺炎病例亦正在新增

，可見疫情仍在蔓延。因此，短期在未有抑制疫情之前，港股再向下尋底機會大。

從技術上分析，恆指十天線（２８３７３點）跌穿二十天線（２８４０１點），加上

ＭＡＣＤ熊差距持續擴大，預料短期仍有下跌空間，失守百天線（２７０９３點）的機會頗大，

支持位暫在去年１２月主要平均線相互糾纏的位置（２６５００點）附近。（ｊｔ）

