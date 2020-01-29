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29/01/2020 08:53

【企業盈警】ＰＦ（８２２１）料第三季虧損４３７萬元，佣金減少

　　《經濟通通訊社２９日專訊》ＰＦ　Ｇｒｏｕｐ（０８２２１）宣布，截至２０１９年１２
月３１日止之首三季業績中，預期２０１９至２０２０年第三季度將錄得淨虧損約４３７萬元，
而截至２０１８年１２月３１日止九個月則為淨溢利約１６７５萬元。
　　董事會認為，２０１９至２０年第三季度的虧損主要由於集團所參與委聘數目減少導致來自
配售及包銷活動以及認購人的收費及佣金收入減少約２１８７萬元。
　　有關公司之第三季度業績，將２月７日或前後刊發。（ｕｌ）

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