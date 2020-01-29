【企業盈警】ＰＦ（８２２１）料第三季虧損４３７萬元，佣金減少

《經濟通通訊社２９日專訊》ＰＦ Ｇｒｏｕｐ（０８２２１）宣布，截至２０１９年１２

月３１日止之首三季業績中，預期２０１９至２０２０年第三季度將錄得淨虧損約４３７萬元，

而截至２０１８年１２月３１日止九個月則為淨溢利約１６７５萬元。

董事會認為，２０１９至２０年第三季度的虧損主要由於集團所參與委聘數目減少導致來自

配售及包銷活動以及認購人的收費及佣金收入減少約２１８７萬元。

有關公司之第三季度業績，將２月７日或前後刊發。（ｕｌ）

