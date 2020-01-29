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即市新聞

29/01/2020 09:30

《窩輪豪情－梁業豪》不應急於造好

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、醫療
保健業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為新奧
能源（０２６８８）、華潤燃氣（０１１９３）與華潤醫藥（０３３２０），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則
宜首選匯控（００００５）、工商銀行（０１３９８）與電能實業（００００６）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、醫療保健業與資訊科技業。此外
恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為華潤燃氣、新奧能源與華潤醫藥
，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權或熊證超短線圖利
時應參考的股票，則宜首選匯控、電能實業與工商銀行。
　　指數期貨市場大幅裂口低開，港股鼠年開黑盤。即市港友大戶料可控制大局，於小時圖形有
跡象正式轉好前，投機者切勿意外入市持有認購權證或牛證圖利。此外，短期調整的展開被確認
後，我們須提防中期調整開始的可能性。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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