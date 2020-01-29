《談國論企－黎偉成》油氣生產進口去年穩增啟示佳　

《談國論企》中國的原油產量於２０１９年全年跌轉升，加工量和進口保持快速增長，而天

然氣生產較上年度增速加快，屬良佳啟示不僅中國經濟在以供給側改革為主的穩中有進政策取得

預期良性的成效，更可在相當程度抵銷美國單方面對華掀起的貿戰的惡性壓力。中美已簽署第一

階段經貿協議，即使第二輪經貿磋商肯定要處理更多分歧和矛盾問題，但暫時止住貿戰的擴散甚

至略見放緩要好，亦有利於中國經濟保持穩中有進發展及成長。



＊原油產量止三年跌轉升因經濟穩中有進＊



來自中國國家統計局的最新數據，中國的原油和天然氣等不同的能源項目生產，於２０１９

年保持穩定甚較預期為快速增長的良佳態勢，特點有：

最重要的當然是（甲）原油的生產、進口和加工量都有不同程度的提升，特別是（一）原油

產量，於２０１９年全年達１﹒９億噸，同比增長無疑「只是」０﹒８％，但此數較２０１８年

回落１﹒３％，和成為原油年產量自２０１６年以來每年皆跌的首度回升，除了因國內主要油田

穩產增產態勢良好，更重要的是經濟穩中有進的發展，需求穩快增長，始使油產止住三年之跌，

和重新出現增產佳況。

內需相對強烈之說，亦可從兩個方面反映出石油及石油產品需求有增無減之況所出實際的印

證，包括（二）進口原油，於２０１９年全年累計達５﹒１億噸同比增長處十分接近雙位數的

９﹒５％水平，更是在２０１８年增１０﹒１％至４﹒６億噸的高增長基礎底下的高增長態勢，

亦是在油產全年增而非過去三年減少的情況之快增，同樣有良性的啟示。

由是進口原油於２０１９年１２月份達４，５４８萬噸同比增３﹒９％，較２０１８年同期

４３７８萬噸的２９﹒９％升幅要低，卻未阻全年增轉跌；而同樣的情況亦見之於原油，於

２０１９年１２月份少產１﹒９％至１６０６萬噸同比減少１﹒９％，非上年１２月份上升２％

，屬可以接受的預期之象。

尤其是（三）油價反覆上升，仍未改原油生產及進口的增長：倫敦布蘭特原油現貨離岸價格

於２０１９年１２月３１日，每桶所達的６７﹒７美元，較對上一個月的１１月２９日的

６４﹒４美元，環比增長３﹒３美元或５﹒２％，更相對於２０１８年１２月２８日的

５０﹒５７美元，上升１７﹒２美元或３４﹒２％，乃價貴而增需之況也。

正正因為需求關係，故在油產及進口穩快增長之餘，使（三）原油加工量，當然處快增之態

，於２０１９年全年加工量達６﹒５億噸同比增長７﹒６％，較２０１８年的６﹒８％升幅多增

０﹒８個百分點；而２０１９年１２月份的加工量５，８５１萬噸的同比增長１３﹒６％，相對

於２０１８年同期５１１７萬噸所增的４﹒４％大幅上升凡９﹒２個百分點之普，環比亦增產

１﹒８萬噸，上年同期則減少３﹒１個百分點。此增尚因國內的新增煉油產能持續釋放，故原油

加工量繼續加快增長。



＊潔淨能源政策支持天然氣生產進口穩增＊



同樣重要的是（乙）屬於潔淨能的天然氣，不僅生產平穩，且進口量繼續增加：（Ｉ）產量

於２０１９年全年達１７３６億立方米同比增長９﹒８％，相對於２０１８年１６１０億立方米

所增的７﹒５％，多增凡２﹒３個百分點之普。由是２０１９年１２月份的產量增長有所收窄，

亦不用過分「擔心」，即是月產１６０億立方米同比增長７﹒５％，環比少增０﹒５個百分點，

較２０１８年所增的１０％則少增２﹒５個百分點。

和（ＩＩ）進口天然氣於２０１９年全年達９，６５６萬噸，同比增長６﹒９％，較

２０１８年的９，０３９萬噸增幅３１﹒９％為低，顯然受到國內的產量全年快增之所致。

但武漢肺炎疫情的惡化和擴散，使中國的社會、經濟活動受到嚴重的影響，甚至衝擊，若未

能及時控制和撲滅，便有可能拖累國民經濟的發展步伐，更會出現收縮或倒退之象，原油、天然

氣等能源需求也許未必如預期的殷切了。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

