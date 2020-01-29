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即市新聞

29/01/2020 09:28

《異動股》疫情累計１３２宗死亡病例，銀娛跌逾６％穿多條平均線

　　《經濟通通訊社２９日專訊》銀河娛樂（０００２７）現價跌６﹒３３％，報５２﹒５元，
穿５０天（５５﹒９４元）、１００天（５３﹒７２３元）、２５０天（５２﹒８７５元），創
逾一個月低；成交約７４萬股，涉資３９２０萬元。
　　金沙中國（０１９２８）現價跌５﹒８１％，報３８﹒９元，盤中最低見３８﹒８５元，穿
５０天線（３９﹒９８４元），創逾一個月低；成交約８２萬股，涉資３１９３萬元。
　　內地新型冠狀病毒肺炎在春節期間繼續大規模擴散。國家衛健委最新公布，收到全國３１個
省（區、市）累計報告確診新型冠狀病毒肺炎病例５９７４宗，累計死亡病例１３２宗，現有重
症病例１２３９宗，疑似病例９２３９宗，累計治愈出院１０３宗。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂　　（０００２７）　　５２﹒５０元　　　跌６﹒３３％
　　新濠國際發展（００２００）　　１７﹒１６元　　　跌７﹒４４％
　　澳博控股　　（００８８０）　　　８﹒４８元　　　跌７﹒６３％
　　永利澳門　　（０１１２８）　　１７﹒００元　　　跌５﹒５６％
　　金沙中國　　（０１９２８）　　３８﹒９０元　　　跌５﹒８１％
　　美高梅中國　（０２２８２）　　１１﹒６０元　　　跌５﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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