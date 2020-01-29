《異動股》疫情累計１３２宗死亡病例，銀娛跌逾６％穿多條平均線

《經濟通通訊社２９日專訊》銀河娛樂（０００２７）現價跌６﹒３３％，報５２﹒５元，

穿５０天（５５﹒９４元）、１００天（５３﹒７２３元）、２５０天（５２﹒８７５元），創

逾一個月低；成交約７４萬股，涉資３９２０萬元。

金沙中國（０１９２８）現價跌５﹒８１％，報３８﹒９元，盤中最低見３８﹒８５元，穿

５０天線（３９﹒９８４元），創逾一個月低；成交約８２萬股，涉資３１９３萬元。

內地新型冠狀病毒肺炎在春節期間繼續大規模擴散。國家衛健委最新公布，收到全國３１個

省（區、市）累計報告確診新型冠狀病毒肺炎病例５９７４宗，累計死亡病例１３２宗，現有重

症病例１２３９宗，疑似病例９２３９宗，累計治愈出院１０３宗。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂 （０００２７） ５２﹒５０元 跌６﹒３３％

新濠國際發展（００２００） １７﹒１６元 跌７﹒４４％

澳博控股 （００８８０） ８﹒４８元 跌７﹒６３％

永利澳門 （０１１２８） １７﹒００元 跌５﹒５６％

金沙中國 （０１９２８） ３８﹒９０元 跌５﹒８１％

美高梅中國 （０２２８２） １１﹒６０元 跌５﹒６９％

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（ｎｓ）

