《異動股》國壽跌逾４％，銀保監稱優先處理新型肺炎理賠客戶

《經濟通通訊社２９日專訊》國壽（０２６２８）現價跌４﹒３７％，報１９﹒７元，穿

１００天（２０﹒１８元）、２５０天線（１９﹒９３元），盤中最低見１９﹒６２元創近兩個

月低；成交約７６０萬股，涉資１﹒５０億元。

太保（０２６０１）現價跌４﹒２％，報２７﹒４元，盤中最低見２７﹒０５元創近８個月

低；成交約２１３萬股，涉資５８２３萬元。

中國銀保監特別發出通知稱，各銀行、保險機構要全力協助有關部門和地方政府做好新型冠

狀病毒感染的肺炎疫情防控，對於受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊

等行業，以及有發展前景但暫時受困的企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。

至於對受疫情影響暫時失去收入來源的人群，銀保監要在信貸政策上予以適當傾斜，靈活調

整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排，合理延後還款期限；又要求對感染新型冠狀病毒的出

險理賠客戶要優先處理，適當擴展責任範圍，應賠盡賠。

現時，恆生指數報２７２６５，跌６８４點或跌２﹒４５％，主板成交２０９﹒５９億元。

國企指數報１０６８６，跌２８９點或跌２﹒６４％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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中國太保 （０２６０１） ２７﹒４０元 跌４﹒２０％

中國太平 （００９６６） １７﹒３２元 跌４﹒４２％

中國人壽 （０２６２８） １９﹒７０元 跌４﹒３７％

中國人民保險（０１３３９） ２﹒９６元 跌３﹒９０％

新華保險 （０１３３６） ３０﹒８５元 跌３﹒８９％

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（ｎｓ）

