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29/01/2020 08:26

【武漢肺炎】港無新增確診累計維持８宗，公院即日起向非港人收費

　　武漢肺炎疫情持續擴散，本港昨日（２８日）首次沒有新增確診個案。醫管局即日起取消非
符合資格者免費就診，重新收費，以免造成誘因令可能感染者來港求診。
　　醫管局公布，截至昨午１２時，過去一天本港並無新增確診，累計維持８宗確診，７人穩定
，１人嚴重；惟新增７８名須呈報的懷疑個案，累計仍有１００人正接受隔離治療。而已啟用為
檢疫中心的麥理浩夫人度假村，內有３１位緊密接觸者需檢疫。《香港經濟日報》

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