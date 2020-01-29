【本港樓市】黃遠輝：房委會不會因為經濟下行更改推盤步伐

《經濟通通訊社２９日專訊》房委會資助房屋小組主席黃遠輝出席一個電台節目時表示，公

營房屋時間表需要清晰有序，不會因市況加快或減慢推盤進度，房委會不會因為經濟下行，而更

改推盤步伐。

他指出，農曆年前新一期居屋計劃出售約一半單位，速度較以往慢，當中涉及很多原因如樓

盤位置及樓市展望等，加上受疫情影響，增加揀樓變數。他續指，本期居屋申請表高達３０萬份

，相信最終可以全部售罄。

另外，他指出，房委會希望爭取２０２０－２１年度提供１﹒２萬個資助房屋單位，未來補

地價數額亦有機會減少。（ｃｗ）

