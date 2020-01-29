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29/01/2020 15:18

【武漢肺炎】傳迅銷內地ＵＮＩＱＬＯ分店關閉數目增至１３０間

　　《經濟通通訊社２９日專訊》武漢肺炎疫情持續，外電引述消息指，時裝品牌ＵＮＩＱＬＯ
母公司迅銷（０６２８８）在中國的門店關閉數量，計劃由１００間增至１３０間，該公司截至
去年底止於中國擁有７５０間門市。
　　迅銷發言人曾指，由於武漢肺炎疫情不斷擴散，關閉的門店將集中於疫情中心湖北省及湖南
省，主要由於該批門市所在的購物中心未有營業，加上出行限制以及公共交通停運。（ｃｗ）

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