【本港樓市】鼠年首周末十大屋苑成交大跌七成，回復單位數

《經濟通通訊社２９日專訊》中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得３宗成交，較上周末的

１２宗大跌７５％，四天農曆新年假期共錄３宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永

傑表示，農曆新年一向為樓市淡季，加上近日新型冠狀病毒疫情轉趨嚴重，更令不少買家暫時擱

置睇樓活動，雖然暫時於本港經濟層面未見有大影響，但未來樓市走勢需觀察疫情最新走勢，料

近日睇樓活動將會放緩。

據美聯物業分行統計，農曆新年後首個周末（１月２５－２６日）十大藍籌屋苑錄得約４宗

成交，較上周末錄得的１３宗減少約６９﹒２％；若連同農曆新年翌日公眾假期計，一連四天長

周末則錄得約６宗成交。至於按１５大屋苑統計，本周末則錄得約４宗買賣成交，按周跌

８１％，四日長假則錄約６宗。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，鼠年首周末二手成交處於較低水平，回落至個位數水

平。他預計受肺炎疫症陰霾影響下，個別放盤業主叫價態度回軟或劈價，故近日不乏買家查詢盤

源減價情況，料新年假期後部分將出動物色筍盤入市。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑僅錄得１宗二手買賣個案，較

對上周末（１月１８至１月１９日）的１１宗減少１０宗或急挫９１％；而農曆新年四天假期（

１月２５至１月２８日）十大指標屋苑則合共錄得２宗二手買賣。（ｃｌ）

