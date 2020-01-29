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29/01/2020 10:30

【武漢肺炎】工銀亞洲西九龍站個人理財中心暫停服務

　　《經濟通通訊社２９日專訊》鑑於武漢肺炎疫情不斷擴散，港府日前宣布將於明天（３０日
）凌晨起暫時關閉高鐵西九龍站。工銀亞洲亦宣布，為了盡量減低疫情擴散的風險，保障員工及
客戶的健康，該行西九龍站個人理財中心現已暫停服務直至另行通知，而其他分行網點的營業時
間則維持不變。
　　同時，工銀亞洲亦加強消毒及清潔工作，安排員工佩戴口罩，建議客戶使用電子銀行服務，
如有需要，客戶可先透過預約形式聯絡分行，再到分行辦理銀行業務。（ｃｌ）

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