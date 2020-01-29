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29/01/2020 17:11

【武漢肺炎】屈臣氏：明日陸續有口罩供應，每人限購一盒

　　《經濟通通訊社２９日專訊》屈臣氏今日在官方Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁宣布，從明日（３０
日）起，陸續有少量口罩及衛生用品送抵全線分店；由於數量有限，每人限購一盒（５０個），
不設留貨及預訂，下一批貨品將於２月初抵港。
　　屈臣氏指，會從世界各地，包括日本、英國、德國、意大利和德國等地搜羅合規格的口罩和
消毒洗手液等抗疫產品，並安排空運來港。（ｂｉ）

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