【武漢肺炎】九毛九：所有門店在２月９日前將暫停營業

《經濟通通訊社２９日專訊》九毛九（０９９２２）公布，已自１月２６日起，暫時停止其

所有門店，包括自營及特許經營門店的營業。同時截至２月９日為止都將會繼續暫時停止所有門

店營業。

集團指，鑑於中國自２０２０年１月爆發新型冠狀病毒肺炎疫情以來，中國多個省市已啟動

最高級別的重大突發公共衛生事件一級響應，並採取各項嚴格措施。公司持續密切關注疫情的發

展情況，並不斷努力預防及控制病毒擴散。如開業時間需根據疫情發展情況及相關政府政策作出

進一步延期，公司將於適當時候作出進一步公告。（ｓｋ）

