《小傳日記》紅盤低收險守百天線，急沽倉貨應對疫情變

《小傳日記》結束咗農曆新年長假期後，新型肺炎疫情不但無緩和，確診病例仲愈來愈多，

而其他國家都出現病例，「孖屐」憂疫情會影響全球經濟。香江魚缸鼠年第一個交易日裂口低開

８４８點，報２７１０１點，失手２５０天牛熊分界線（２７７０８點）。惟魚缸喺百天線

（２７０９３點）附近有支持，魚缸跌幅曾一度收窄至６１６點報２７３３３點。隨後，受累疫

情影響，地產佬、中資金融佬及濠賭佬繼續挨沽，魚缸跌勢再次擴大。香江魚缸最終埋單

２７１６０點，急跌７８９點，跌幅近３巴仙，主板成交１２４０﹒５１億銀。國企指數報

１０６１８點，跌３５７點，跌幅逾３巴仙。

Ａ場方面受疫情影響，延遲至下周一（３日）復市。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）半日曾係唯一上升嘅藍戰士，惟午後隨市軟超過半巴

仙，報３８３﹒２銀，但跌少當贏，已為全日最好表現藍戰士；生發發（００３８８）取消咗新

年首個交易日開市儀式，挫近３巴仙，報２６３﹒８銀，失守廿天線；神州移動（００９４１）

趴低３巴仙，報６７﹒６銀；大象（００００５）跌２巴仙，報５７﹒５５銀；小象

（０００１１）亦跌近３巴仙，報１６１銀。



＊賭場冷清清濠賭走勢傾，大行補一刀航空佬糟糕＊



受新型肺炎疫情影響，據馬交旅遊局數據，由年三十（２４日）至年初四（２８日）五日，

訪澳旅客按年下跌近七成四，其中內地旅客更是下跌近八成。訪客少左咁多，可以想像賭場有幾

咁冷清，濠賭佬今日繼續挨沽。金沙（０１９２８）及美高梅（０２２８２）各插近６巴仙，報

３９銀及１１﹒６銀；銀娛（０００２７）跌逾５巴仙，報５３﹒１５銀；永利馬交

（０１１２８）滑逾４巴仙，報１７﹒２６銀；澳博控股（００８８０）亦跌近４巴仙，報

８﹒８５銀。

自神州民航局表示２４日起機票免收退票費擴展到全國後，美銀再發表對中資航空佬評級，

其中，國航（００７５３）同南航（０１０５５）評級齊齊由「買入」下調至「跑輸大市」。航

空佬受壓，南航趴低近４巴仙，報４﹒４９銀；國航挫近３巴仙，報６﹒５３銀；東航

（００６７０）跌超過３巴仙，報３﹒６６銀；國泰（００２９３）亦跌逾３巴仙，報９﹒８７

銀。



＊肺炎植肆虐歌禮唔走弱，人仔貼近七內房股價失＊



神州肺炎真係愈搞愈大件事，截至今日全國已經有六千幾個感染個案，魚缸今日個個都沽貨

，唯獨有幾隻藥佬竟然逆市向上，唔通佢地有神藥醫肺炎？神州醫療（０８２２５）急升２８０

巴仙報０﹒４３銀後中途停牌，集團上日公布研究新型肺炎疫情藥品。另外，消息指歌禮

（０１６７２）針對新型冠狀病毒感染，推薦的兩款愛滋病病毒蛋白酶抑制劑，有傳兩款藥物有

望納入國家重大公共衞生應急審批通道，快速獲批上市，所以今日股價急升三成三，收報

３﹒９７銀。其他藥佬就隨市回吐，石藥（０１０９３）跌逾１巴仙，報１８﹒４８銀；國藥

（０１０９９）跪低近２巴仙，報２７﹒１銀；中生製藥（０１１７７）挫近３巴仙，報

１１﹒１４銀；潤藥（０３３２０）瀉近７巴仙，報７﹒２２銀。

肺炎令到個個都急急腳沽人仔，離岸人民幣曾經跌落去６﹒９８關口，貼近七算咁危險，內

房佬生命值重創，今日隻隻都跌到出血，中海外（００６８８）跪低近４巴仙，報２５﹒９５銀

；潤地（０１１０９）跌逾２巴仙，報３３﹒３５銀；融創（０１９１８）潛逾半成，報

３９﹒３銀；碧桂園（０２００７）慘跌近６巴仙，報１０﹒３銀；萬科企業（０２２０２）挫

近半成，報２８﹒６銀；「四條三」恆大（０３３３３）跌逾４巴仙，報１８﹒０８銀。

本港收租佬及磚頭佬都要大跌，恆隆地產（００１０１）跌近７巴仙收１６﹒７８銀，為最

表現最差藍戰士；九倉置業（０１９９７）跌近５巴仙報４２﹒６銀；長實（０１１１３）及新

世界（０００１７）齊齊跌逾３巴仙，收５１﹒６銀及１０﹒２銀。



＊金融股捱沽跌市無得估，內銀內險慘隨時跌到癱＊



「孖屐」今日大跌八百點其實都有晒心理準備，因為新春期間「黑期」都跌成千點，內銀佬

全部都跌到見唔到底，加上神州官府講到明，而家係神州艱難時間，錢莊唔可以催中小企業還錢

，會唔會間接令壞帳率提升呢？建行（００９３９）同農行（０１２８８）分別跌近４巴仙及逾

３巴仙，分別報６﹒１９銀及３﹒１元銀。工行（０１３９８）跌約４巴仙，報５﹒４銀；交行

（０３３２８）挫４巴仙，報５﹒０７銀；招行（０３９６８）潛近３巴仙，報３８﹒９銀；中

行（０３９８８）跌逾３巴仙，報３﹒１銀。

人仔潛水、金融股集體回吐，點少得內險一份，加上神州唔知幾多人因病而Ｃｌａｉｍ錢，

大家都係沽貨先講，平保（０２３１８）跌逾３巴仙，報９１﹒７銀；國壽（０２６２８）潛近

４巴仙，報１９﹒８６銀；太保（０２６０１）跪地逾４巴仙，報２７﹒４５銀；中國太平

（００９６６）瀉逾半成，報１７﹒２銀；財險（０２３２８）跌近半成，報８﹒６９銀。請請

！



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