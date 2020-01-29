《真知灼見－溫灼培》英國５Ｇ決定或不利英鎊

《真知灼見》英國首相約翰遜本周二（２８日）晚決定容許中國電訊設備商參與部份英國非

核心５Ｇ建設。美國一直阻止英國採用中國電訊設備，並警告如英國採用將不與其分享情報。今

次約翰遜的決定，被視為是其上台後的最大外交考驗。英國脫歐後要重新尋找貿易夥伴。美國與

中國均為其主要市場，英國絕不能放棄也不能開罪。暫未知約翰遜的決定將為日後英國帶來甚麼

後果。現有待美國的回應。

一點必須理解，英國一直想在「脫歐」後與美國建立良好的貿易夥伴關系。而美國也一直想

透過英國，顯示給其他歐盟成員國看作為例子，脫歐後將較「留歐」要好，藉以吸引更多歐盟成

員國脫歐，削弱歐盟勢力，使歐盟永遠不能威脅美國的領導地位。但經過是次事件後，未知美國

下一步的盤算。假如美國在貿易上處處給予英國阻攔，而如英國在與歐盟的關稅談判上又碰壁，

提防可對英經濟前景不利，對英鎊匯價不利。



＊英國順利「脫歐」無懸念＊



最後值得留意，本周四（３０日）英倫銀行將議息。據英鎊利率期貨價格變化顯示，現市場

估計英倫銀行本周減息機會只有一半半。但盡管本周不減息，料英倫銀行今年內也有可能減息一

次，以為英國企業護航，降低因脫歐為英國企業帶來的不明朗因素。至於本周五（３１日），更

是英國正式「脫歐」的大日子。但相信英國順利「脫歐」並無懸念。反而「脫歐」過後，英國便

要展開與歐盟的關稅談判。相信這才是英國真正要面對的困境。受上述負面因素影響，英鎊匯價

明顯受壓，英鎊今早見靠近１﹒３０美元邊。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

