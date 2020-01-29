【鼠年紅盤】全國肺炎確診逾６千宗，港股收２７１６０瀉７８９點

《經濟通通訊社２９日專訊》踏入鼠年首個交易日，港股未能取得「開門紅」。武漢肺炎疫

情依然嚴重，國家衛健委最新公布，暫時全國確診病例達６０４３宗，死亡人數１３２人；斯里

蘭卡、泰國及阿聯酋亦相繼出現首宗病例，消息拖累港股今早裂口低開８４８點，報２７１０１

為全日最低位，立即失守２５０天線（約２７７０８點）、５０天線（約２７５４６）。開市初

段騰訊（００７００）、匯控（００００５）及公用股跌幅收窄，令港股跌幅一度收窄至６００

餘點。其後港股未有好消息沖喜，沽壓仍重，當中濠賭股、中資金融股及內房股更是重災區，全

線恆指成分股收跌，令港股全日收報２７１６０點，跌７８９點或跌２﹒８２％，險守百天線

（２７０９３點），主板成交１２４０﹒５１億元。國企指數報１０６１８點，跌３５７點或跌

３﹒２６％，。

重磅股方面，騰訊（００７００）軟０﹒６７％，報３８３﹒２元，只是跌幅最少的恆指麡

成分股；友邦保險（０１２９９）跌２﹒６５％，報８０﹒８元；香港交易所（００３８８）跌

２﹒８％，報２６３﹒８元；匯豐控股（００００５）跌２﹒０４％，報５７﹒５５元；中國移

動（００９４１）跌３﹒０１％，報６７﹒６元。



＊武漢肺炎肆虐增線上問診，阿里健康飆９％＊



武漢肺炎繼續肆虐，令不少內地市民於醫療平台上問診，刺激部分醫療股逆上大漲。聯合武

漢衛健委開通義診專線免費諮詢的平安好醫生（０１８３３）漲３﹒７２％，報７２﹒４５元；

阿里健康（００２４１）飆９﹒４８％，報１１﹒７８元；山東新華製藥股份（００７１９）急

彈２７﹒９７％，報５﹒１７元；金斯瑞生物科技（０１５４８）揚４﹒３２％，報１８﹒３６

元；惟藥品股普遍隨市大挫，石藥集團（０１０９３）跌１﹒１８％，報１８﹒４８元；中國生

物製藥（０１１７７）跌２﹒９６％，報１１﹒１４元。

英國上日（２８日）允許華為參與該國建設５Ｇ網絡的非核心部份，惟普遍隨市大跌。京信

通信（０２３４２）走高１﹒６％，報３﹒１８元；中國通信服務（００５５２）跌３﹒２１％

，報５﹒７２元；長飛光纖光纜（０６８６９）挫７﹒９４％，報１４﹒６元；中國鐵塔（００

７８８）跌３﹒４３％，報１﹒６９元。

武漢肺炎疫情未見緩和，消費股繼續走低。李寧（０２３３１）瀉５﹒８３％，報２４﹒２

５元；安踏體育（０２０２０）跌５﹒１３％，報６９﹒３元；中國飛鶴（０６１８６）走低６

﹒１９％，報９﹒４元；統一企業中國（００２２０）跌４﹒６％，報８﹒０８元；青島啤酒股

份（００１６８）跌３﹒１７％，報４５﹒７５元。



＊澳門年初三、初四內地旅客減少９成挫濠賭股＊



澳門限制內地旅客到訪，其中年初三、初四（２７日和２８日）跌幅達近９成，重挫濠賭板

塊。銀河娛樂（０００２７）跌５﹒１７％，報５３﹒１５元；金沙（０１９２８）大跌５﹒５

７％，報３９元；永利澳門（０１１２８）跌４﹒１１％，報１７﹒２６元；新濠國際

（００２００）跌５﹒１８％，報１７﹒５８元；澳博控股（００８８０）跌３﹒５９％，報８

﹒８５元。

國泰及港龍宣布，由明日起至３月底，將會逐步減少來往香港及中國內地航班５０％或更多

的運力，消息令航空股繼續受壓。國泰航空（００２９３）跌３﹒２４％，報９﹒８７元；東方

航空（００６７０）跌３﹒４３％，報３﹒６６元；南方航空（０１０５５）跌３﹒６５％，報

４﹒４９元；中國國航（００７５３）跌２﹒８３％，報６﹒５３元。另外，中國各省市陸續封

城，不少旅遊設施已經關閉，當中中旅社更取消初一到初七的內地旅行團，旅遊相關股大跌。香

港中旅（００３０８）跌８﹒４６％，報１﹒１９元；美麗華酒店（０００７１）跌２﹒１２％

，報１４﹒７８元；復星旅遊文化（０１９９２）跌５﹒７３％，報１０﹒２元；同程藝龍（０

０７８０）跌１﹒６１％，報１０﹒９８元。

受肺炎疫情影響人民幣繼續走低，內房股下跌。碧桂園（０２００７）挫５﹒８５％，報１

０﹒３元；中國奧園（０３８８３）瀉６﹒１４％，報１０﹒７元；龍光地產（０３３８０）跌

５﹒７８％，報１２﹒３８元；融創中國（０１９１８）跌５﹒１９％，報３９﹒３元；萬科企

業（０２２０２）跌４﹒８３％，報２８﹒６元。

本港收租股及地產股亦受拖累，恆隆地產（００１０１）收６﹒６７％，報１６﹒７８元，

為跌幅最大恆指成分股；太古地產（０１９７２）軟２﹒８４％，報２５﹒６５元；九倉置業（

０１９９７）跌４﹒５９％，報４２﹒６元；新世界發展（０００１７）跌３﹒４１％收

１０﹒２元；長實集團（０１１１３）跌３﹒３７％，報５１﹒６元。（ｋｓ）

