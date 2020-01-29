《鍾之日記》疫情擴散難控，鼠年紅盤重創

《鍾之日記》１月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：休市。



在湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情，以迅雷不及掩耳之勢在全國甚至全球範圍擴散，

最新消息指連西藏也出現了首宗疑似個案，若確診，即疫情襲全國。

疫情肆虐人心惶惶，香港人迎來回歸以來氣氛最慘淡的一次農曆新年，市面上最火爆的地方

不是年宵市場而是各大藥房，恍如回到１７年前。

在四日的春節假期期間，確診武漢肺炎數字向上飆升，從上周五（２３日）的不足千例，到

如今已經超過６０００人確診，疑似案例近萬，嚴重程度已追上ＳＡＲＳ疫情。國家衞健委高級

別專家組組長鍾南山預測，疫情應該在未來１０天達到高峰，但港大學者梁卓偉預計，在重慶、

北京、上海、廣州及深圳等城市，疫情應會在４、５月才見頂。

踏入鼠年首個交易日，魚缸未能取得開門紅甚至大跌市，市場早有預料。港股今早裂口低開

８４８點或３％，報２７１０１為全日最低位，立即失守２５０天線（新報２７７０８點）、

５０天線（新報２７５４８點）。開市頭段騰訊（００７００）、匯控（０００５）及公用股曾

收窄跌幅，令港股跌幅一度收窄至６００餘點。其後港股未有好消息沖喜，沽壓仍重，當中濠賭

股、中資金融股及內房股更是重災區，令港股下午基本於低位徘徊。最終港股全日收報報

２７１６０點，跌７８９點或跌２﹒８２％，主板成交１２４０﹒５１億元。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）跌０﹒７％，友邦保險（０１２９９）跌２﹒７％，

香港交易所（００３８８）跌２﹒８％，匯豐控股（００００５）跌２％，中國移動

（００９４１）跌３％。



＊嚴防疫情衍生金融風險，內銀板塊大考驗＊



武漢肺炎疫情令市民不敢出門，湖北全省各市實施「封城」的激進措施，對多個行業而言已

產生致命打擊，包括批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業，相關上市公司股價在春

節休市前已出現暴瀉。銀保監特別發出通知稱，各銀行、保險機構要全力協助有關部門和地方政

府做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控，對於受疫情影響較大但有發展前景的企業，不得盲目

抽貸、斷貸、壓貸。

至於對受疫情影響暫時失去收入來源的人群，銀保監要求銀行在信貸政策上予以適當傾斜，

靈活調整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排，合理延後還款期限。

換言之，國家要求金融機構嚴防死守，「硬接」疫情所帶來的金融風險，但要在經濟生產急

速放緩的同時包括流動性寬鬆，銀行未來遭受的考驗將更為棘手。內銀股今日大跌，交通銀行

（０３３２８）瀉４％，工商銀行（０１３９８）跌３﹒９％，建設銀行（００９３９）跌

３﹒７％，中國銀行（０３９８８）、農業銀行（０１２８８）挫３﹒１％，招商銀行

（０３９６８）跌２﹒５％。

銀保監通知還稱，各銀行保險機構要進一步加大對疫區的支持，減免手續費，簡化業務流程

，開辟快速通道。要充分發揮銀行信貸、保險保障、融資擔保等多方合力，加強對社會民生重點

領域金融支持。

內險板塊方面，中國太平（００９６６）瀉５﹒１％，眾安在線（０６０６０）跌４﹒８％

，財險（０２３２８）挫４﹒７％，中國人壽（０２６２８）跌３﹒６％，平保（０２３１８）

跌３﹒３％。



＊澳門速應變訪澳人數大減，濠賭股全線挫＊



肺炎疫情擴散，其中澳門通報的確診病例累計７宗。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心代

表李偉成表示，澳門７名確診患者全部來自湖北省，但症狀並不明顯。他亦表示，院方在出現首

宗個案前，已經採取一系列措施，包括即時隔離篩檢可疑個案，並在４８小時後作第二次篩檢，

形容措施相當有效。

澳門治安警察局表示，推出入境限制措施以來，前日（２７日）至今早共有４５４名湖北省

人士，因無法提交符合標準的醫生證明書而被拒入境。由上月１日入境至今仍留澳的湖北省人士

，至今早仍有２６０人，當中武漢市佔１２３人。

澳門雖為旅遊重鎮，但面對肺炎疫情，亦推出一系列人流管制及限制入境措施。當地旅遊局

公布，年三十（２４日）至年初四（２８日）到訪澳門的旅客數目為２２﹒１６萬人次，按年大

跌７３﹒６％，當中來自中國內地的旅客急挫７９﹒２％至１２﹒７１萬人次。單計昨日（年初

四），到訪澳門的旅客數目２﹒７萬人次，按年下跌８７﹒３％，當中來自中國內地的旅客僅得

１﹒５４萬人次，大跌９０﹒６％。

疫情嚴重打擊訪澳人數，加上澳門行政長官賀一誠上周亦明確表示，若情況再嚴峻，不排除

賭場停開。濠賭股今日再度全線捱沽，美高梅（０２２８２）瀉５﹒７％，金沙（０１９２８）

急跌５﹒６％，銀娛（０００２７）挫５﹒２％，永利（０１１２８）大跌４﹒１％，澳博

（００８８０）亦跌３﹒６％。



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