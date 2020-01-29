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29/01/2020 08:40

【武漢肺炎】習近平晤世衛譚德塞，世衛指疫情對全球構「高風險」

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家主席習近平２８日在人民大會堂，會見世界衛生組織總幹
事譚德塞。習近平表示，中國人民正在與新型冠狀病毒感染肺炎疫情，進行嚴肅的鬥爭，人民群
眾生命安全和身體健康始終是第一位。他又說，自己一直親自指揮、部署，相信只要堅定信心、
同舟共濟、科學防治、精準施策，一定會戰勝這一次疫情。
　　譚德塞表示，中國公開透明發布信息，用創紀錄短的時間，甄別出病原體，及時主動同世衛
和其他國家，分享有關病毒基因序列。他又指，中國政府在疫情面前，展現堅定政治決心，採取
及時有力的舉措，令世人敬佩，相信有關措施將有效控制，並最終戰勝疫情。

＊世衛：疫情對全球構成「高風險」＊

　　世界衛生組織（ＷＨＯ）周日（２６日）發表報告指出，在武漢爆發的疫情對全球構成「高
風險」，並於註腳承認早前稱風險屬「中等」的說法不正確。
　　世衛總幹事譚德塞抵達北京，與中方商討應對新型冠狀病毒疫情。他與國務委員兼外長王毅
會談時表示，注意到有國家提出希望撤僑，世衛不主張這樣做，認為在當前形勢下應保持鎮定，
沒有必要過度反應。
　　王毅表示，世衛秉持客觀公正立場，積極評價並充分肯定中方為抗擊疫情採取的一系列有力
舉措，中方對此表示讚賞。他強調，中方完全有能力、有信心、也有資源早日戰勝這場疫情。
（ｃｔ）

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