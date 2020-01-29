【武漢肺炎】武漢市委書記：醫院人手不夠，檢測能力升致病例急增

《經濟通通訊社２９日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情在中國肆虐，其中重災區湖北省，省政

府周二（２８日）晚上９時再舉行新聞發布會，省委副書記兼武漢市委書記馬國強會上表示，武

漢市各大醫院普遍反映醫護人手不夠。另外，對於確診病例大幅增加，馬國強解釋主要是因為檢

測能力、檢測速度大幅度提高。

馬國強指，測試肺炎的權限已在上周五（２４日）由省疾控中心下放至武漢市疾控中心和９

間醫院，故大批疑似病例在確診後，能夠迅速公布。

另外，馬國強指，武漢市各大醫院普遍反映醫護人手不夠，人手緊張主要有兩個原因，一是

由於新型冠狀病毒感染的肺炎病例的增加，導致整個武漢市需要住院的病人客觀上比往年增加，

對醫護人員的負荷也增加。另外就是為了做到「應收盡收」，開辟了一些新的醫院、醫療點，來

作為專門收治的醫院，這個就需要配上足夠的醫護人員。而目前為止，醫用物資還處在緊平衡狀

態，即目前物資夠用，但長遠看，仍要加大籌措力度。

對於春節假期後的安排，馬國強指，為保障城市運轉，歡迎想回到武漢或需要回到武漢工作

的人。同時，對於要回到武漢的務工人員，為防控疫情，武漢也正在擬定方案，將做好體溫監測

、做好各個用工單位對人員資料的登記等。此外，武漢也將視疫情情況，看是否向國家申請假期

再延長。目前，已經通知用工單位，對於保障城市運轉的人員回武漢，要建立暢通渠道，同時做

好監測。（ａｃ）

