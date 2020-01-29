【武漢肺炎】民航局開通應急物資綠色通道

《經濟通通訊社２９日專訊》據《新華社》報道，民航各單位按照民航局要求開通應急物資
綠色通道，向武漢等疫情嚴重地區及時運送各種應急物資。
截至１月２８日，民航系統共１４０９個航班，運送口罩、防護服、消毒液等防控物資近
１８﹒４萬件，累計１１０２﹒４５噸。其中，向湖北地區８０個航班，運送防控物資逾１１萬
件，累計５３０﹒８５噸。同時，民航局積極協調各航空公司通過包機等形式累計向武漢運送醫
護人員３９０３名。（ａｃ）
|生財有道29/01/2020
【武漢肺炎】國泰削減來內地航班50% 3月底前免重新訂位費
|中國故事29/01/2020
【武漢肺炎】內地春節假期延至2月2日 A股2月3日開市
|中國故事29/01/2020
【武漢肺炎】全國累計確診病例達5974宗 132死
|興證快訊29/01/2020
港股反覆向下
|國際動態29/01/2020
高比墜機亡 球迷籲NBA換標誌致敬
|生財有道24/01/2020
【送豬迎鼠】港股豬年走勢波動全年收跌40點 鼠年正月仍需整固
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰