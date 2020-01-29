【武漢肺炎】民航局開通應急物資綠色通道

《經濟通通訊社２９日專訊》據《新華社》報道，民航各單位按照民航局要求開通應急物資

綠色通道，向武漢等疫情嚴重地區及時運送各種應急物資。

截至１月２８日，民航系統共１４０９個航班，運送口罩、防護服、消毒液等防控物資近

１８﹒４萬件，累計１１０２﹒４５噸。其中，向湖北地區８０個航班，運送防控物資逾１１萬

件，累計５３０﹒８５噸。同時，民航局積極協調各航空公司通過包機等形式累計向武漢運送醫

護人員３９０３名。（ａｃ）

