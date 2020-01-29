【武漢肺炎】美國包機載國人離開武漢，傳白宮考慮取消中美航班

《經濟通通訊社２９日專訊》美國國務院表示，一部載有２４０名美國人的政府包機，已經

離開中國武漢。美聯社報道，包機於今日黎明前已經由武漢起飛，將飛往加州的安大略巿，途中

會於阿拉斯加加油，於加油期間，機上乘客將會進行檢測，當地醫院已經收到通知，準備治療或

隔離可能受感染的旅客。

乘客抵達安大略之後，將會再次進行檢查，當地亦已準備好接收返國人士，亦已準好臨時住

所，讓他們暫住兩星期，最後要視乎美國疾控中心決定是否有需要。機上乘客如果經檢查而無人

有病徵，將會獲准繼續旅程。



＊考慮禁止美中兩國之間所有航班服務＊



美國媒體ＣＮＢＣ報道，兩位美國政府官員透露，因應中國新型肺炎疫情，考慮禁止美中兩

國之間所有航班服務。

媒體較早時報道，美國政府研究實施禁止國民前往中國的行政命令。其後，衛生部長

Ａｌｅｘ Ａｚａｒ回應稱，面對中國疫情嚴峻的情況，當局目前不會排除實施包括旅遊禁令在

內任何措施的可能性。一旦實施禁令，將可能涉及限制兩國之間往來航班服務，以及機場管理措

施。不過，當局未有最後決定。

鑑於武漢肺炎疫情持續，導致前往中國的機位預訂需求下降，美國聯合航空決定２月１至８

日，暫停２４個往返中美的航班，受影響的包括往返北京、香港及上海的航班。聯合航空表示，

將繼續觀察情勢發展，並根據需要調整航班安排。另外兩家有飛中國航線的達美及美國航空都表

示，目前暫無削減航班計劃，但會密切留意情勢發展。（ｃａ）

