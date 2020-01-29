《經濟通通訊社２９日專訊》萬達商管集團宣布，將對全國各地所有萬達廣場的商戶自１月
２４日－２月２５日時間內的租金及物業費實行全免政策。預計減免租金額度達到３０－４０億
元人民幣。
此外，禹洲商業亦宣布，旗下在管運營的購物中心及社區商業中心，年初一（１月２５日）
至初九（２月２日），各品牌商戶租金減半。同日，弘陽商業推出在營購物中心商戶租金減半及
酒店預訂無損取消等系列措施。
１月２６日，保利商業發公告，保利商業全國旗下２２家購物中心年初一至年初六期間，減
免品牌商戶６天租金。（ｃａ）
29/01/2020 09:56
【武漢肺炎】萬達對全國萬達廣場商戶免租一個月，總額近４０億元
《經濟通通訊社２９日專訊》萬達商管集團宣布，將對全國各地所有萬達廣場的商戶自１月
２４日－２月２５日時間內的租金及物業費實行全免政策。預計減免租金額度達到３０－４０億
元人民幣。
此外，禹洲商業亦宣布，旗下在管運營的購物中心及社區商業中心，年初一（１月２５日）
至初九（２月２日），各品牌商戶租金減半。同日，弘陽商業推出在營購物中心商戶租金減半及
酒店預訂無損取消等系列措施。
１月２６日，保利商業發公告，保利商業全國旗下２２家購物中心年初一至年初六期間，減
免品牌商戶６天租金。（ｃａ）
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