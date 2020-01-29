《經濟通通訊社２９日專訊》世界衛生組織２８日表示，將盡快派遣國際專家團隊赴中國進
一步了解新型冠狀病毒肺炎疫情，並就全球疫情防控予以指導。
世衛組織在聲明中稱，正在中國訪問的世衛組織總干事譚德塞與中國政府協商，雙方同意世
衛組織盡快派遣國際專家團隊訪華，與中國同行共同努力增進對疫情的了解，並指導全球疫情應
對工作。
聲明又稱，世衛組織代表團高度贊賞中國應對疫情採取的行動，包括快速識別病毒並與世衛
組織和其他國家共享信息的開放態度。（ｃａ）
29/01/2020 10:37
【武漢肺炎】世衛組織將派國際專家團隊訪華共同應對疫情
《經濟通通訊社２９日專訊》世界衛生組織２８日表示，將盡快派遣國際專家團隊赴中國進
一步了解新型冠狀病毒肺炎疫情，並就全球疫情防控予以指導。
世衛組織在聲明中稱，正在中國訪問的世衛組織總干事譚德塞與中國政府協商，雙方同意世
衛組織盡快派遣國際專家團隊訪華，與中國同行共同努力增進對疫情的了解，並指導全球疫情應
對工作。
聲明又稱，世衛組織代表團高度贊賞中國應對疫情採取的行動，包括快速識別病毒並與世衛
組織和其他國家共享信息的開放態度。（ｃａ）
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