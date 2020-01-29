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29/01/2020 11:42

【武漢肺炎】公安部：對未經批准擅自設卡攔截等違法行為依法處置

　　《經濟通通訊社２９日專訊》武漢肺炎蔓延不止，各地都展開防疫措施。內地公安部部長趙
克志昨天（２８日）就該部防疫工作表示，對未經批准擅自設關卡攔截、斷路阻斷交通等違法行
為，要立即報告黨委、政府，依法處置，維護正常交通秩序。有內媒評論稱，農村「硬核」防疫
有必要，但也別過度。
　　公安部要求各地公安機關迅速啟動戰時工作機制，積極配合衛生健康等部門，全力以赴做好
疫情防控和維護穩定各項工作。依法打擊各類借機造謠滋事、惡意污蔑攻擊的不法行為，及時發
現處置各類造謠、不實疫情信息。
　　同時，公安部要求，要派出足夠警力進駐各交通場站維護秩序，積極協助做好出入管控地區
的人員、車輛、物品衛生檢疫工作，並開辟綠色通道，優先保障救護車輛、防疫車輛和運送醫護
人員、藥品器械、民生物資等車輛通行。同時，加強機場、火車站、客運碼頭、邊檢口岸等人員
進出管理，協助做好體溫檢測、篩查和口岸檢疫等工作。

＊官媒：「硬核」防疫顯然過度＊

　　內地疫情爆發以來，多地為了防疫展開對從武漢返鄉人員的封鎖，其中與湖北接壤的河南省
的「防人」措施獲大量網民稱讚並轉發相關貼文，還要其他省區學習河南做法，包括與湖北相接
的許多道路直接被挖土機挖斷，在各地設下檢查站，禁止車牌「鄂」（即湖北省）的車輛進入，
家中若有從武漢返回過節的人，家門口可能直接被懸掛紅布條警告禁止往來等等。有網民早前表
示對河南做法感到「欣慰」，作為人口大省卻有效控制疫情擴散。
　　不過《新京報》２７日評論稱，在目前防疫的嚴峻形勢下，「硬核」防疫確有必要，但也要
注意防之有「度」，不能逾越文明和法律的尺度。評論指出，有些封路阻攔行為引發了村民之間
的肢體衝突與暴力，顯然過度。防疫固然重要，但也不能逾越了文明和法律的尺度。（ｃａ）

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