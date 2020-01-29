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即市新聞

29/01/2020 10:48

《股林淘金－林家亨》市場驚恐便是入貨時機

　　《股林淘金》農曆新年假期之後港股開市便下跌近１０００點，這締造了一個良好的入貨時
機。傳媒間普遍對今次的武漢肺炎威脅驚慌過分，２００３年沙氏時間香港死了約三百多人，現
時香港的確診個案不足十個，亦未有人因此病亡，故相對股市的下跌幅度表現，似乎已經是過分
反應了悲觀情緒！
　　筆者入貨與否的最大一個考慮是：究竟今次的疫情擴散是否會比２００３年的沙氏更糟糕？
答案是否定的！因為中國中央已經用行動表明決心，用大膽的行政手段去處理今次疫情擴散，包
括了將武漢封城，這是２００３年未曾看見的。
　　另外這種風土病十年八年便出現一次，是不足為奇的。
　　美國的流感在過去十年間，每年的死亡人數都不少過一萬二千至六萬人，這種大量死亡的人
數，卻沒有令美股下挫，反而是每年都創出新高紀錄，故此偶發性風土病的死亡人數與股市表現
沒有太大的直接關係。尤其是香港現階段的防疫安全程度遠遠高過２００３年。故今天一開市的
時候，筆者便率先入貨，共入了港交所（００３８８）、吉利汽車（００１７５）、中人壽
（０２６２８）及小米（０１８１０），作為短炒之用！預期今日恆指的跌幅會收窄至５００至
６００點左右或之下，到時各類股份價格應會收窄跌幅，可以吼位套利。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述股份

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