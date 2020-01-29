【武漢肺炎】內銀不得向受影響企業抽貸，無收入人群可延後還房貸

《經濟通通訊社２９日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情在中國肆虐，多個行業遭受致命打擊，

相關上市公司股價在春節休市前已出現暴瀉。中國銀保監特別發出通知稱，各銀行、保險機構要

全力協助有關部門和地方政府做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控，對於受疫情影響較大的批

發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業，以及有發展前景但暫時受困的企業，不得盲目

抽貸、斷貸、壓貸。

銀保監又指出，各銀行保險機構要通過調整區域融資政策、內部資金轉移定價、績效考核辦

法等措施，提升受疫情影響嚴重地區的金融供給能力。鼓勵通過適當下調貸款利率、完善續貸政

策安排、增加信用貸款和中長期貸款等方式，支持相關企業戰勝疫情災害影響。



＊優先處理感染新型肺炎理賠客戶＊



至於對受疫情影響暫時失去收入來源的人群，銀保監要在信貸政策上予以適當傾斜，靈活調

整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排，合理延後還款期限；又要求對感染新型冠狀病毒的出

險理賠客戶要優先處理，適當擴展責任範圍，應賠盡賠。

通知還稱，各銀行保險機構要進一步加大對疫區的支持，減免手續費，簡化業務流程，開辟

快速通道。要充分發揮銀行信貸、保險保障、融資擔保等多方合力，加強對社會民生重點領域金

融支持。（ｅｙ）

