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29/01/2020 09:12

【武漢肺炎】深圳累計確診５７宗病例，全粵通報數字逾２００宗

　　《經濟通通訊社２９日專訊》深圳市衛健委最新公布，截至１月２８日１２時，深圳累計報
告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例５７例，治愈出院４例，無死亡病例，無醫院人員感染。
　　目前廣東省確診個案已達到２０７例，仍然是確診數字第二高、僅次於湖北的省份。
　　廣東省政府此前發出通知，宣布除必要行業外，各類企業的復工時間不得早於２月９日，各
間中小學及幼稚園則不得早於２月１７日開學，大專院校等亦要到２月２４日後才能開學。惟深
圳證券交易所宣布，２月３日（下周一）正常開市。（ｅｙ）

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