【武漢肺炎】深圳累計確診５７宗病例，全粵通報數字逾２００宗

《經濟通通訊社２９日專訊》深圳市衛健委最新公布，截至１月２８日１２時，深圳累計報

告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例５７例，治愈出院４例，無死亡病例，無醫院人員感染。

目前廣東省確診個案已達到２０７例，仍然是確診數字第二高、僅次於湖北的省份。

廣東省政府此前發出通知，宣布除必要行業外，各類企業的復工時間不得早於２月９日，各

間中小學及幼稚園則不得早於２月１７日開學，大專院校等亦要到２月２４日後才能開學。惟深

圳證券交易所宣布，２月３日（下周一）正常開市。（ｅｙ）

