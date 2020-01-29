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29/01/2020 10:07

【武漢肺炎】台灣錄８例確診個案，電子監控２千名居家隔離者

　　《經濟通通訊社２９日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情一發不可收拾，並從大陸燒到對岸。台
灣流行疫情指揮中心昨日（２８日）下午再新增２例確診個案，目前累計錄得總共８例確診，其
中第８例確診患者為另一個確診病人的丈夫，屬於家庭群聚感染，也是台灣首例本土病例。
　　台灣方面亦宣布，今日起將對２０００多名居家隔離者展開電子監控，一旦擅離居所將立即
連線警察機關，要求強制隔離，健保署亦推出防疫措施，凡是湖北省返台者或相關個案接觸者以
健保卡就醫，便會立即跳出警示視窗。（ｅｙ）

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