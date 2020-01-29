【貿易休戰】美學術圈地震，頂尖納米學者涉瞞參加千人計劃被起訴

《經濟通通訊社２９日專訊》美國司法部公布，哈佛大學化學及化學生物學系主任利伯

（Ｃｈａｒｌｅｓ Ｌｉｅｂｅｒ），以及另外兩名在美國進行研究工作的中國公民，涉嫌參與

中國「千人計劃」，協助中國竊取美國技術，三人於周二（２８日）被美方檢控。利伯是首個面

臨相關指控的非華裔人士，且是殿堂級學者，因此本案在美國學術界引發極大震盪。

根據司法部聲明，現年６０歲的利伯被控作出虛假不實陳述，證供指在２０１２至２０１７

年間，利伯成為中國千人計劃的「合約參與者」，並獲得武漢理工大學資助，包括每月５萬美元

酬勞，及每年１５萬美元的「生活及個人開支」資助，另外利伯還協助武漢理工大學設立一間實

驗室，藉此收取武漢理工大學及中國政府的逾１５０萬美元報酬。在接受中國資助的同時，利伯

是至少六項美國國防部及一項美國國立衛生研究院資助研究的主要研究者，但他沒有披露重大利

益衝突。

司法部補充，利伯過去兩年對美國國防部表示，他沒有被要求加入中國千人計劃，但檢方從

利伯電子郵件通信中發現，他早在２０１２年便與武漢理工大學簽署了一份為期三年的協議和僱

佣合同。

被指與利伯合作的兩名中國公民，其中一人為２９歲女子葉艷卿（音譯），她目前身處中國

，葉被指在申請簽證時隱瞞自己是中國解放軍中尉的身分，將波士頓大學的研究資訊傳遞給中國

政府，被控假冒簽證、虛假陳述、充當外國政府的代理人等罪名；至於另外一人為３０歲的鄭早

松（音譯），他於去年１２月試圖把多瓶生物研究材料帶回中國，結果在波士頓國際機場被捕，

目前在押，面臨走私及虛假陳述等罪名。



＊昔日哈佛榮譽學者，如今被禁進入校園＊



利伯是國際納米科技領軍人物之一，曾獲得沃爾夫化學獎，在美國學術界地位舉足輕重，他

於２０１７年獲哈佛大學頒贈最高教師榮譽，但如今利伯已被校方無限期休假，且遭禁足校園。

哈佛大學表示，美國政府對利伯提出的指控極為嚴重，校方正在與聯邦當局合作，並會展開對利

伯不當行為的內部調查。

美國國家安全事務助理總檢察長德默斯表示，中國致力於從美國大學竊取知識產權和研究成

果，本案說明了美國因此所面對的嚴重威脅。（ｅｙ）

