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29/01/2020 11:58

【武漢肺炎】國壽（２６２８）完成兩宗新冠肺炎賠付

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）公布，完成兩
宗新型冠狀病毒肺炎理賠，兩位客戶分別來自廣東和湖北。截至目前，中國人壽通過主動排查及
客戶報案，共有３８名客戶疑似或確診新型冠狀病毒肺炎，涉及７個省╱直轄市，客戶都正積極
接受治療。
　　應對疫情形勢變化，中國人壽理賠服務不斷升級，為確診新型冠狀病毒肺炎的客戶主動提供
快捷、溫暖的理賠服務。目前，中國人壽應對新型冠狀病毒肺炎服務舉措已升級至八項：一是，
７日２４小時線上理賠服務。避免客戶外出臨櫃辦理業務，提供壽險ＡＰＰ、微信理賠等線上理
賠申請渠道。二是，主動尋找客戶。公司主動尋找、排查出險客戶。三是，建立理賠綠色通道。
根據客戶及家屬意願，簡化理賠手續，提供快速理賠服務。
　　四是，取消紙質版理賠申請資料。線上申請理賠的客戶，免提交紙質理賠申請資料。五是，
取消定點醫院限制。在大陸地區，客戶無論是否接受定點醫院治療，公司均承擔保險責任。六是
，取消等待期限制。購買費用補償型醫療保險的客戶，取消等待期限制。七是，取消藥品及診療
項目限制。購買費用補償型醫療保險的客戶，取消對治療期間的藥品及診療項目限制。八是，取
消免賠額。購買費用補償型醫療保險的客戶，取消免賠額限制。（ｗｌ）

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