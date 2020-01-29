【武漢肺炎】國壽（２６２８）完成兩宗新冠肺炎賠付

《經濟通通訊社２９日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）公布，完成兩

宗新型冠狀病毒肺炎理賠，兩位客戶分別來自廣東和湖北。截至目前，中國人壽通過主動排查及

客戶報案，共有３８名客戶疑似或確診新型冠狀病毒肺炎，涉及７個省╱直轄市，客戶都正積極

接受治療。

應對疫情形勢變化，中國人壽理賠服務不斷升級，為確診新型冠狀病毒肺炎的客戶主動提供

快捷、溫暖的理賠服務。目前，中國人壽應對新型冠狀病毒肺炎服務舉措已升級至八項：一是，

７日２４小時線上理賠服務。避免客戶外出臨櫃辦理業務，提供壽險ＡＰＰ、微信理賠等線上理

賠申請渠道。二是，主動尋找客戶。公司主動尋找、排查出險客戶。三是，建立理賠綠色通道。

根據客戶及家屬意願，簡化理賠手續，提供快速理賠服務。

四是，取消紙質版理賠申請資料。線上申請理賠的客戶，免提交紙質理賠申請資料。五是，

取消定點醫院限制。在大陸地區，客戶無論是否接受定點醫院治療，公司均承擔保險責任。六是

，取消等待期限制。購買費用補償型醫療保險的客戶，取消等待期限制。七是，取消藥品及診療

項目限制。購買費用補償型醫療保險的客戶，取消對治療期間的藥品及診療項目限制。八是，取

消免賠額。購買費用補償型醫療保險的客戶，取消免賠額限制。（ｗｌ）

