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29/01/2020 13:36

【武漢肺炎】確診病例總數超６千宗，專家：整體病情比ＳＡＲＳ輕

　　《經濟通通訊社２９日專訊》新型冠狀病毒肺炎確診病例破６０００宗。根據「丁香醫生」
實時數據，目前確診病例達６０１６宗，疑似病例９２３９宗，死亡１３２人。從２０１９年
１２月３０日首次發布疫情相關公告算起，肺炎病例數在短短３０天內，確診人數超過了
２００３年「非典」確診病例數５３２７宗。
　　截至目前，新型肺炎病例數增長速度明顯快於非典，致死率則較非典低。國家衛健委高級別
專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光教授表示，這兩種疾病不同，無需
對病例數過於恐慌。曾光指出，ＳＡＲＳ重症較多，並出現「超級傳播者」，院內感染嚴重，很
多醫務人員被感染。而新型冠狀病毒肺炎從輕症到重症都有。目前也沒有出現「超級傳播者」，
醫務人員被感染者較少。雖然比起ＳＡＲＳ，新型冠狀病毒的防控難度大，潛伏期也有傳染性，
但整體病情比ＳＡＲＳ輕。

＊專家：武漢確診病例飆升說明當日檢測試劑到位了＊

　　另據《央廣》引述上海醫療專家組組長張文宏表示，每天病例數上升，從臨床來看，受三個
因素決定：即患病人數、構成比（這些人都是干什麼的）、當地檢測出來力度多大。目前看來，
武漢當地監測力度夠大，數字飆升說明當日檢測試劑到位了。張文宏表示，首批武漢病人，病毒
潛伏期達１４天，在國家尚未實行強有力舉措之前，武漢當地出現１、２、３代病例交叉感染，
導致當地病人數量指數級上升。後期隨著社區防控到位，病例數將漸漸回落。
　　截至目前，上海累計治愈出院增至５人；貴州、山東最新公布首例確診病例均被治愈。全國
範圍內治愈人數為１０８人。（ｗｌ）

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