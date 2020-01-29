【武漢肺炎】最高檢：嚴懲未及時採取措施造成疫情擴散等失職犯罪

《經濟通通訊社２９日專訊》最高人民檢察院日前下發《關於認真貫徹落實中央疫情防控部

署堅決做好檢察機關疫情防控工作的通知》，要求全國檢察機關以身作則做好檢察機關自身疫情

防控，充分發揮各項檢察職能，為社會各界有效開展疫情防控，打贏疫情防控阻擊戰營造有利司

法環境。

《通知》強調，要充分發揮各項檢察職能，為社會各界有效開展疫情防控，打贏疫情防控阻

擊戰營造有利司法環境。要嚴格執行《傳染病防治法》和刑法的有關規定，嚴懲隱瞞、謊報疫情

，未及時採取預防、控制措施造成疫情擴散等失職犯罪；嚴懲在疫情防控期間哄抬物價、牟取暴

利，嚴重擾亂市場秩序的犯罪和生產銷售偽劣防治、防護產品藥品的犯罪。



＊嚴懲疑似病症故意傳播病毒、拒絕接受檢疫等＊



《通知》指，嚴懲患有新型冠狀病毒感染肺炎以及疑似病症故意傳播病毒、拒絕接受檢疫、

強制隔離治療造成嚴重後果的犯罪；要加大對疫情防控期間「暴力傷醫」行為的打擊力度，確保

奮戰在防控一線的醫護人員安心放心；嚴厲打擊編造與疫情有關的恐怖信息、利用疫情製造傳播

謠言、煽動、破壞法律實施、危害公共安全等犯罪，確保社會大局穩定，確保疫情防控平穩有序

推進。要結合公益訴訟檢察職能，積極開展源頭防控。

一方面，嚴懲非法捕獵國家保護的野生動物的行為，注意發現野生動物保護中存在的監管漏

洞，積極穩妥探索拓展野生動物保護領域的公益訴訟；另一方面，注意發現生鮮、肉類市場檢驗

檢疫中存在的漏洞，及時提出檢察建議，促進完善相關治理措施。（ｗｌ）

