【武漢肺炎】馬雲公益基金會捐贈一億元用於支持冠狀病毒疫苗研發

《經濟通通訊社２９日專訊》馬雲公益基金會１月２９日宣布，捐贈一億元（人民幣．下同
）用於支持冠狀病毒的疫苗研發。其中，捐贈中國科學院和中國工程院各２０００萬元，用於其
所屬專業研究機構當前病毒疫苗專項研發，其餘資金將用於支持國內外各頂尖科研機構和科研人
員合作展開對新型冠狀病毒的預防治療工作。
同時，阿里巴巴集團也將為公共科研機構免費開放本次病毒疫苗和新藥研發所需的一切ＡＩ
算力。（ｃａ）
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