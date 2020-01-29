《日入而息》內地肺炎確診逾６千宗，港股瀉７８９點，觀望美議息

《今天重點》﹡全國確診病例總數超６千宗，專家：整體病情比ＳＡＲＳ輕

﹡本港新增兩宗初步呈陽性個案，患者為一對武漢夫婦；醫護人員請病假有機

制通報、監察，臨床服務無受影響；醫管局表示截至中午呈報懷疑個案

５８５宗，８９人留院；海關已巡查逾１８０個零售點，確保外科口罩質量

﹡澳門表示前日至今共４５４名湖北人被澳門拒絕入境；澳門春節黃金周首５

日旅客人次按年大跌近７４％

﹡鼠年首個交易日９９金收報１４５３５元，較上日高０﹒８７％；金銀業貿

易場表示將推出新的黃金新產品ＧｏｌｄＺＩＰ

﹡金管局表示逆周期緩衝資本比率維持２％不變



《即日市況》﹡全國肺炎確診逾６千宗，港股收２７１６０瀉７８９點



《美元匯價》﹡歐元１﹒０９６０不容有失，可輕倉博反彈；歐元最新報１﹒１００１╱

０２，日圓最新報１０９﹒０７╱０８



《公司資訊》﹡大喜屋（０６８１３）首日孖展１４８１萬，未錄超購

﹡ＭＩＮＤＴＥＬＬ（０８６１１）擬入股ＷｏｒｋＴｅｃｈ，並成立合資企

業

﹡中國醫療集團（０８２２５）急升２﹒８倍後下午中途突然停牌

﹡先施表行（００４４４）悉售博華（０１０７６）股權，料收益１３３萬元

﹡利福國際（０１２１２）斥１﹒５億美元購恆大（０３３３３）附屬票據

﹡揚科集團（０１４６０）開市前停牌，待公布內幕消息

﹡港交所（００３８８）舉行內部儀式慶祝鼠年首日開市，史美倫及李小加主

持敲鑼

﹡電視廣播（００５１１）新買家曝光，徐敬購陳國強ＹＬ持股

﹡天工國際（００８２６）附屬公司與客戶訂立協議，向對方出售新型塗層設

計鑽頭



《國企紅籌》﹡首長國際（００６９７）附屬與河北保定公交獲授管理逾１萬車位



《神州民企》﹡楓葉教育（０１３１７）擬溢價１２﹒５％私有化皇岦（０８１０５）



《中國要聞》﹡交通運輸部表示年初四全國發送旅客同比降逾七成六

﹡被揭水餃含非洲豬瘟病毒，灣仔碼頭稱產品無出口菲國

﹡Ａ股交易日延後，中證協建議券商對客戶委托統一作廢



《其他消息》﹡金管局表示逆周期緩衝資本比率維持２％不變

﹡金銀業貿易場表示將推出新的黃金新產品ＧｏｌｄＺＩＰ

﹡鼠年９９金第一口價升至每兩１４４３８元

﹡中原料去年私人住宅落成量跌３５％，今年重上二萬個

﹡湯文亮料本港樓價上半年最少跌７％，不建議現時入市

﹡黃遠輝稱房委會不會因為經濟下行更改推盤步伐

﹡鼠年首周末十大屋苑成交大跌七成，回復單位數

﹡美學術圈地震，頂尖納米學者涉瞞參加千人計劃被起訴

﹡證監會暫時吊銷蕭猷華的牌照五個月



《武漢肺炎》﹡人行表示銀行間交易和結算３日恢復，存續債務兌付順延；人行要求武漢合

理調配現金資源，發原封新券４０億元

﹡上海新增確診１４宗累計８０例，１宗有廣東食野味史

﹡大摩表示疫情或拖低中國經濟增長最多１﹒１個百分點

﹡中東首例：阿聯酋發現首例新型冠狀病毒肺炎病例

﹡中聯辦、鄉議局取消新春團拜

﹡內媒指日本民間捐１００萬個口罩，日企表示沒說是捐贈

﹡公安部表示對未經批准擅自設卡攔截等違法行為依法處置

﹡天津衛健委官員失職失責遭撤職，為首名問責落馬高官

﹡世衛組織將派國際專家團隊訪華共同應對疫情

﹡北京、海南延期發行政府債券，發行時間另行通知

﹡台灣錄８例確診個案，電子監控２千名居家隔離者

﹡民航局開通應急物資綠色通道

﹡ＡＸＡ安盛表示因應武漢肺炎疫情加強保單保障

﹡石四藥抗病毒藥准入１８個省份防控疫情產品儲備目錄

﹡多間銀行允員工在家工作，分行服務如常

﹡西藏現首宗疑似病例，湖北男「封城」前乘火車抵拉薩

﹡何栢良稱促全面封關，倡派警到酒店搜尋留港湖北旅客

﹡招商永隆銀行高鐵香港站分行明日起暫停營業

﹡工銀亞洲西九龍站個人理財中心暫停服務

﹡武漢市委書記表示醫院人手不夠，檢測能力升致病例急增

﹡保險經紀籲湖北人來港就醫，遭即時終止僱員合約

﹡南韓向中國發二級旅遊安全預警，明日起安排包機撤僑

﹡春節假期首四天，訪澳門內地客按年大減７５％

﹡疫情迅速蔓延，新地、英皇國際等取消傳媒新春團拜

﹡茅台捐資８０００萬人幣協助疫情防控

﹡食環署否認向清潔工提供過期口罩

﹡首批逾２００名日本人乘包機返抵東京，其中４人發燒

﹡香港寬頻表示中港澳等後勤人員採取彈性安排在家工作

﹡疾控中心表示沒有近距離接觸飛沫傳播，沒必要戴口罩

﹡袁國勇稱部分封關已無太大作用，憂港人帶病毒回港

﹡國壽（０２６２８）完成兩宗新冠肺炎賠付

﹡深圳累計確診５７宗病例，全粵通報數字逾２００宗

﹡渤海銀行表示對湖北小微企貸款利率再降０﹒５個百分點

﹡傳迅銷內地ＵＮＩＱＬＯ分店關閉數目增至１３０間

﹡新加坡即日起不允許持有湖北省簽證旅客入境

﹡萬達對全國萬達廣場商戶免租一個月，總額近４０億元

﹡疑似病人獲納醫保，地方醫保局將向定點醫院專項撥款

﹡福州市衛健委夥平安好醫生（０１８３３）開通抗疫義診

﹡確診病例總數超６０００宗，專家表示整體病情比ＳＡＲＳ輕

﹡澳門表示前日至今共４５４名湖北人被澳門拒絕入境；澳門春節黃金周首５

日旅客人次按年大跌近７４％

﹡澳科學家成功培育新型冠狀病毒樣本測試疫苗有效性

﹡餐飲聯業協會料農曆年期間餐飲業界生意額跌逾三成

﹡鍾南山料疫情未來一周達高峰，春運返程不會大傳染

﹡豐田宣布中國工廠將關閉至２月９日

﹡政府要求藥房商會確保防疫物資供應，料十日後供應增

﹡本港新增兩宗初步呈陽性個案，患者為一對武漢夫婦

﹡最高檢表示嚴懲未及時採取措施造成疫情擴散等失職犯罪

﹡九毛九表示所有門店在２月９日前將暫停營業

﹡美團外賣推無接觸配送服務，減少面對面接觸

﹡農業農村部表示應對疫情抓好蔬菜生產保障供給

﹡屈臣氏表示明日陸續有口罩供應，每人限購一盒

﹡馬雲公益基金會捐贈一億元用於支持冠狀病毒疫苗研發

﹡新濠宣布捐贈２０００萬元支持及加快防疫工作

﹡醫管局採購口罩依美國標準，細菌過濾效能９９﹒９％

﹡國泰調整往返內地航班機艙服務，暫停枕頭等供應

﹡醫管局表示截至中午呈報懷疑個案５８５宗，８９人留院

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