《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８７３４．４５ 升１１．６０點╱０．０４％
標普５００ ３２７３．４０ 跌 ２．８４點╱０．０９％
納斯達克 ９２７５．１６ 升 ５．４８點╱０．０６％
倫敦富時１００ ７４８３．５７ 升 ２．８８點╱０．０４％
法蘭克福ＤＡＸ １３３４５．００ 升２１．３１點╱０．１６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９５４．８９ 升２９．０７點╱０．４９％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．９５，歐元兌美元１．１０１４
30/01/2020 07:46
《日出而作》美國維持利率不變符預期，美股先升後回，金價靠穩
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８７３４．４５ 升１１．６０點╱０．０４％
標普５００ ３２７３．４０ 跌 ２．８４點╱０．０９％
納斯達克 ９２７５．１６ 升 ５．４８點╱０．０６％
倫敦富時１００ ７４８３．５７ 升 ２．８８點╱０．０４％
法蘭克福ＤＡＸ １３３４５．００ 升２１．３１點╱０．１６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９５４．８９ 升２９．０７點╱０．４９％
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