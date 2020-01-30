【武漢肺炎】大和：武漢肺炎直接影響零售餐飲業，惟出現吸納機會

《經濟通通訊社３０日專訊》大和總研發表研究報告指，在武漢肺炎疫情受控前，消費者情

緒仍然疲弱，病毒的進一步傳播可能會令市場情緒惡化，零售和餐飲業或會受到直接影響。該行

認為，股價疲弱為運動服裝品牌提供了吸引的買入機會，當中看好安踏體育（０２０２０）及滔

搏（０６１１０），兩者均予「買入」評級。

大和指，２００３年非典型肺炎（ＳＡＲＳ）疫情期間的零售額增長仍為正數，增速降至４

﹒３％。在中國首次向世界衛生組織通報疫情，以及世衛發布全球預警後，零售業出現強勁的反

彈，增速回升至８﹒３％。

大和續指，武漢肺炎疫情還處於初期，ＳＡＲＳ的情況只可作參考，因為在過去的１７年中

，中國經濟規模大幅增長，並且經濟已經從製造業轉以消費驅動。當年ＳＡＲＳ爆發，對股價的

負面影響是短暫的，只有約２－４個月，但認為政府鼓勵公民留在家中，避免人群聚集和公眾聚

會的措施，將給消費者情緒造成壓力，並對人流量產生負面影響。

大和認為，餐飲業和直接零售業務模式較高的公司將首先受到影響，短期內預計對餐飲業的

負面影響更大，如海底撈（０６８６２）及呷哺呷哺（００５２０），而批發業務模式佔主導的

公司則可能會受到連鎖反應的影響，具體取決於疾控速度。長遠來看，該行相信武漢疫情將提高

消費者對健康生活的認識，這對於運動裝品牌來說或是個好兆頭。（ｃｗ）



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