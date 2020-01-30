  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/01/2020 10:44

【武漢肺炎】大和：武漢肺炎直接影響零售餐飲業，惟出現吸納機會

　　《經濟通通訊社３０日專訊》大和總研發表研究報告指，在武漢肺炎疫情受控前，消費者情
緒仍然疲弱，病毒的進一步傳播可能會令市場情緒惡化，零售和餐飲業或會受到直接影響。該行
認為，股價疲弱為運動服裝品牌提供了吸引的買入機會，當中看好安踏體育（０２０２０）及滔
搏（０６１１０），兩者均予「買入」評級。
　　大和指，２００３年非典型肺炎（ＳＡＲＳ）疫情期間的零售額增長仍為正數，增速降至４
﹒３％。在中國首次向世界衛生組織通報疫情，以及世衛發布全球預警後，零售業出現強勁的反
彈，增速回升至８﹒３％。
　　大和續指，武漢肺炎疫情還處於初期，ＳＡＲＳ的情況只可作參考，因為在過去的１７年中
，中國經濟規模大幅增長，並且經濟已經從製造業轉以消費驅動。當年ＳＡＲＳ爆發，對股價的
負面影響是短暫的，只有約２－４個月，但認為政府鼓勵公民留在家中，避免人群聚集和公眾聚
會的措施，將給消費者情緒造成壓力，並對人流量產生負面影響。
　　大和認為，餐飲業和直接零售業務模式較高的公司將首先受到影響，短期內預計對餐飲業的
負面影響更大，如海底撈（０６８６２）及呷哺呷哺（００５２０），而批發業務模式佔主導的
公司則可能會受到連鎖反應的影響，具體取決於疾控速度。長遠來看，該行相信武漢疫情將提高
消費者對健康生活的認識，這對於運動裝品牌來說或是個好兆頭。（ｃｗ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態30/01/2020
劍橋研究：全球不滿民主制度者 創新高
生財有道29/01/2020
鼠年首個交易日99金收報14535元，升0.9%
生財有道29/01/2020
《開市Good Morning》溫傑：暫未宜估底趁反彈減持
中國故事29/01/2020
【武漢肺炎】台灣錄8例確診個案 電子監控2千名居家隔離者
中國故事29/01/2020
【武漢肺炎】鍾南山料疫情未來一周達高峰 春運返程不會大傳染
生財有道29/01/2020
【武漢肺炎】國泰削減來內地航班50% 3月底前免重新訂位費
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金