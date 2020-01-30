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30/01/2020 11:59

【武漢肺炎】富瑞：金沙季績勝預期，惟武漢疫情短期內對公司不利

　　《經濟通通訊社３０日專訊》富瑞發表研究報告指，金沙中國（０１９２８）去年第四季調
整後ＥＢＩＴＤＡ為８﹒１１億元（美元．下同），按年升３％，較市場預期好。該行預期，今
年訪澳旅客人數將保持疲弱，但公司管理層不清楚「風暴何時才會結束」。該行維持對公司的「
買入」評級，目標價４９﹒５港元，但強調在武漢肺炎疫情受控前，情況對公司將持續不利。
　　富瑞指，澳門的遊客數量減少是在意料之內，農曆年的第五日訪澳旅客人數按年大跌
８７﹒３％，當中內地旅客量大跌９０﹒６％；首五日訪澳旅客人數按年跌７３﹒６％。該行預
計，考慮到農曆年旅客量大跌以及武漢肺炎疫情影響，澳門首季博彩收入按年僅升０﹒２％。
　　富瑞續指，疫情短期內仍然是關鍵問題，但鑑於需求被壓抑，管理層對澳門的前景仍然保持
樂觀，中美第一階段貿易協議則可能令貴賓廳（ＶＩＰ）和高端中場業務受益，管理層認為，潛
在的第二階段協議可能比預期的要快，將會是正面的驚喜。（ｃｗ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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