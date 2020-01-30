【武漢肺炎】富瑞：金沙季績勝預期，惟武漢疫情短期內對公司不利

《經濟通通訊社３０日專訊》富瑞發表研究報告指，金沙中國（０１９２８）去年第四季調

整後ＥＢＩＴＤＡ為８﹒１１億元（美元．下同），按年升３％，較市場預期好。該行預期，今

年訪澳旅客人數將保持疲弱，但公司管理層不清楚「風暴何時才會結束」。該行維持對公司的「

買入」評級，目標價４９﹒５港元，但強調在武漢肺炎疫情受控前，情況對公司將持續不利。

富瑞指，澳門的遊客數量減少是在意料之內，農曆年的第五日訪澳旅客人數按年大跌

８７﹒３％，當中內地旅客量大跌９０﹒６％；首五日訪澳旅客人數按年跌７３﹒６％。該行預

計，考慮到農曆年旅客量大跌以及武漢肺炎疫情影響，澳門首季博彩收入按年僅升０﹒２％。

富瑞續指，疫情短期內仍然是關鍵問題，但鑑於需求被壓抑，管理層對澳門的前景仍然保持

樂觀，中美第一階段貿易協議則可能令貴賓廳（ＶＩＰ）和高端中場業務受益，管理層認為，潛

在的第二階段協議可能比預期的要快，將會是正面的驚喜。（ｃｗ）



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