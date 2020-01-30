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30/01/2020 09:15

《國金與投資－曾廣標》庚子年趨吉避凶

　　《國金與投資》豬去鼠來，新春大吉，百無禁忌，祝各位讀友身體健康，恭喜發財。中國傳
統說法，庚子年多災多難，刀光劍影，惡人當道，要集眾之力才可解困。
　
　　庚子年屬於金鼠年，金水興旺，鼠是十二生肖之首，屬醒目之輩，生存力強大，只要善於走
位，便可安然渡過，迎來新的機遇。
　
　　在中國，６０年一遇的近三次庚子年都有災禍，１８４０年鴉片戰爭西方列強開始入侵中華
；１９００年，八國聯軍攻入北京，中國面臨被瓜分；１９６０年，中國多省出現嚴重自然災害
，死亡逃難者眾。而新一個庚子年，已惹來了病毒災禍！
　
　　然而，事物也要從兩方面來看，鴉片戰爭戰敗中國被逼割讓領土，外來文化和科技接著也進
來了，清廷開始有洋務運動，但及至八國聯軍攻入北京，慈禧太后又再外逃，仁人志士對滿清徹
底失望，革命爆發，推翻帝制建立共和。
　
　　２０世紀中華民族追求出路，各種學說和政治思想百家爭鳴，期間日閥全面侵華，國共由內
戰轉為合作抗日，而中國終於成為二次大戰的戰勝國，之後內戰再起，共產黨在北京建政，中華
人民共和國成立，國民黨退居台灣，中國尚待統一。
　
　　新中國走向獨立自主之際，中蘇交惡蘇聯斷緩，加上急於求成欲速不達，兼遇上重大自然災
害，大旱災布下了「文化大革命」的悲劇，但亦？發了中國人要以發展經濟改善民生為先，改革
開放４０年讓國家躍居為全球第二大經濟體的強國。
　
　　新一個庚子年是西方精英持續壓制中國崛起的年代，特別是美國以各種借口打壓，雖然實現
了關稅休戰，但中國仍面對著眾多嚴峻挑戰，需要善於應變，造好多手準備，最重要的是先造好
自己的事情，而如何擊敗病毒，就是新春的最大考驗。
　
　　改革開放之後，中國人頭腦更靈活，新經濟企業冒起，舊經濟與新科技結合，金鼠年更長智
慧，台港好鬥令經濟走下坡，使內地民眾要更加珍惜和平的建設環境，在新的一年建成全面小康
社會，以廉潔和法治作為國家之本，透過人民民主虛心執政，提高素質保護環境戰勝病毒，以科
技創新把國家建設推上新台階。
　
　　面對天災人禍要靈活變通，進一步開放市場引入更多外資外貨，激厲自主品牌升級，以競爭
來實現飛躍，讓中國之壯大成舉世之福，得道多助。
　
　　鼠年利金，世局不安，病毒肆虐，黃金乃保值首選，買股票則要有盈有息，獨樂不如眾樂，
繼續互相學習，共同分享成果。《資深評論員　曾廣標》

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