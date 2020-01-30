【武漢肺炎】中國醫療關聯申請恢復生產抑制武漢肺炎藥物，今復牌

《經濟通通訊社３０日專訊》昨日股價急升近三倍而中途停牌的中國醫療集團

（０８２２５）公布，集團旗下新型冠狀病毒肺炎臨床特別專案組研究，發現利托那韋

（Ｒｉｔｏｎａｖｉｒ）對新型冠狀病毒（２０１９－ｎＣｏＶ）有抑制作用和療效報告。目前

集團關聯公司萬全萬特廈門是唯一一家於國內歷史生產過該產品製劑，企業同時擁有原料批文，

申請相關專利和已經向國家藥監局申請重新恢復生產。集團將負責進一步臨床研究和申報工作。

該公司申請今早恢復股份買賣。該股昨日停牌前報０﹒４３元，升逾２８０％。（ｎｓ）

