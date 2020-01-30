  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/01/2020 08:30

金沙（０１９２８）全年度淨利２０﹒４億美元升７﹒４％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》金沙中國（０１９２８）母公司公布ＬＡＳ　ＶＥＧＡＳ　
ＳＡＮＤＳ　ＣＯＲＰ﹒業績，當中包括金沙中國數據。根據美國公認會計原則，金沙中國截至
２０１９年１２月３１日止第四季淨收益總額２２﹒４億元（美元﹒下同），按年減少
０﹒４％；淨利５﹒１３億元，按年同期增加１０﹒３％；季內經調整物業ＥＢＩＴＤＡ為
８﹒１１億元，較前一年增長３％。
　　以全年計，金沙中國淨收益總額８８﹒１億元，按年增加１﹒６１％；淨利２０﹒４億元，
按年增加７﹒４％。（ｆｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態30/01/2020
劍橋研究：全球不滿民主制度者 創新高
生財有道29/01/2020
鼠年首個交易日99金收報14535元，升0.9%
生財有道29/01/2020
《開市Good Morning》溫傑：暫未宜估底趁反彈減持
中國故事29/01/2020
【武漢肺炎】台灣錄8例確診個案 電子監控2千名居家隔離者
中國故事29/01/2020
【武漢肺炎】鍾南山料疫情未來一周達高峰 春運返程不會大傳染
生財有道29/01/2020
【武漢肺炎】國泰削減來內地航班50% 3月底前免重新訂位費
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金