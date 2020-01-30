《經濟通通訊社３０日專訊》金沙中國（０１９２８）母公司公布ＬＡＳ ＶＥＧＡＳ
ＳＡＮＤＳ ＣＯＲＰ﹒業績，當中包括金沙中國數據。根據美國公認會計原則，金沙中國截至
２０１９年１２月３１日止第四季淨收益總額２２﹒４億元（美元﹒下同），按年減少
０﹒４％；淨利５﹒１３億元，按年同期增加１０﹒３％；季內經調整物業ＥＢＩＴＤＡ為
８﹒１１億元，較前一年增長３％。
以全年計，金沙中國淨收益總額８８﹒１億元，按年增加１﹒６１％；淨利２０﹒４億元，
按年增加７﹒４％。（ｆｚ）
30/01/2020 08:30
金沙（０１９２８）全年度淨利２０﹒４億美元升７﹒４％
《經濟通通訊社３０日專訊》金沙中國（０１９２８）母公司公布ＬＡＳ ＶＥＧＡＳ
ＳＡＮＤＳ ＣＯＲＰ﹒業績，當中包括金沙中國數據。根據美國公認會計原則，金沙中國截至
２０１９年１２月３１日止第四季淨收益總額２２﹒４億元（美元﹒下同），按年減少
０﹒４％；淨利５﹒１３億元，按年同期增加１０﹒３％；季內經調整物業ＥＢＩＴＤＡ為
８﹒１１億元，較前一年增長３％。
以全年計，金沙中國淨收益總額８８﹒１億元，按年增加１﹒６１％；淨利２０﹒４億元，
按年增加７﹒４％。（ｆｚ）
|國際動態30/01/2020
劍橋研究：全球不滿民主制度者 創新高
|生財有道29/01/2020
鼠年首個交易日99金收報14535元，升0.9%
|生財有道29/01/2020
《開市Good Morning》溫傑：暫未宜估底趁反彈減持
|中國故事29/01/2020
【武漢肺炎】台灣錄8例確診個案 電子監控2千名居家隔離者
|中國故事29/01/2020
【武漢肺炎】鍾南山料疫情未來一周達高峰 春運返程不會大傳染
|生財有道29/01/2020
【武漢肺炎】國泰削減來內地航班50% 3月底前免重新訂位費
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰