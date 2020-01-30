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即市新聞

30/01/2020 13:20

港股午後初段跌幅擴大，新報２６５９９挫５６１點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地累計確診病例增至７７１１宗，其中西藏確診首宗病例，
即疫情已蔓延至全國所有各地區，而本港至今累計確診病例增至１０例，港股午後初段跌幅擴大
，新報２６５９９，跌５６１點或跌２﹒０７％，主板成交６４５﹒９４億元。港股早市收市
２６６９３點，跌４６７點或跌１﹒７２％。
　　國企指數冬中報１０３８３，跌２﹒２２％或跌２３５點。
　　即月期指新報２６７０９，跌４１６點，高水１０９點。即月國指期貨報１０４３８，跌
１７１點，高水５５點　。
　　受累疫情升溫，內地延長春節假期，Ａ股休市至２月３日復市。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）跌１﹒２５％，報３７８﹒４元；中移動（００９４１）
回吐３﹒１１％，報６５﹒５元；匯控（００００５）軟０﹒９６％，報５７元；建行
（００９３９）跌２﹒４２％，報６﹒０４元；工行（０１３９８）走低２﹒０４％，報
５﹒２９元；國壽（０２６２８）跌３﹒０２％，報１９﹒２６元；平保（０２３１８）跌
２﹒１３％，報８９﹒７５元；港交所（００３８８）亦跌２﹒２７％，報２５７﹒８元。
　　蘋果ｉＰｈｏｎｅ供應鏈位於的河南省鄭州及江蘇省上海亦受到武漢肺炎疫情影響。彭博社
報道指，倘武漢肺炎疫情持續擴大，或令ｉＰｈｏｎｅ組裝廠需要停工，衝擊ｉＰｈｏｎｅ供應
鏈。瑞聲科技（０２０１８）挫６﹒５１％，報５６元，為表現最差恆指股。舜宇
（０２３８２）亦跌６﹒３５％，報１２９﹒７元。（ｅｃ）

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