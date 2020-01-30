《盤後部署》港股明日或上演二萬六攻防戰，待Ａ股復市情況或改善

《經濟通通訊社３０日專訊》美聯儲一如市場預期維持息口不變，惟中國疫情擴散嚴重，影

響投資者信心，港股今早低開１３０點後跌幅逐步擴大，隨後失守二萬七關口，午後跌幅一度延

伸至逾八百點，手機設備股受武漢疫情影響或影響供應鏈，瑞聲（０２０１８）及舜宇

（０２３８２）跌幅擴大至逾７％，另外藥股、食品股、濠賭、本地地產亦全線下挫。最終恆指

收報恆生指數報２６４４９，跌７１１點或跌２﹒６２％，主板成交１２４３﹒９６億元。國企

指數報１０３２５點，跌２９３點或跌２﹒７７％。



＊儲局回購未必能保股市，金價有望向上突破＊



美聯儲備一如市場預期維持息口不變，主席鮑威爾表示，將繼續觀望市場回購操作的流動性

情況，有分析指出，目前儲局回購操作主要是緩解隔夜回購市場的資金錯配問題，與傳統ＱＥ存

在一定分別。但只要出現外部衝擊，便令美國經濟面臨股市調整的威脅，而美聯儲的回購不應該

繼續下去，否則金融資產存在泡沫則令人擔憂，政策重點是應該放在如何改善貿易環境及全球經

濟前景企穩，才改善美股中長期優勢。

另外，美伊衝突令全球避險資產熱捧，而２０２０年金價前景一片美好，

ＢｕｌｌｉｏｎＶａｕｌｔ的研究主管預測，隨著聯儲局寬鬆政策影響，金價有望再度上漲，預

料可再升高９％，下半年更可突破１６５０美元關口；荷蘭銀行則預期金價年底前可破１６００

美元，但該行提醒，目前金價上漲速度有點過急，預料未來數周將會出現調整，但就長期而言，

該行仍看好黃金，而早前１０年期國債收益率創三個月低，相信資金將進一步流入金市，再度推

高金價。



＊港股跌幅加深，與肺炎感染人數有密切關係＊



隨著內地疫情逐步擴大，令港股連日下挫，目前大戶似乎出貨推低股市，而指數下跌情況與

內地感染人數擴大呈正向比例，港股能否反彈，第一要似乎內地疫情情況能否改善，第二是港股

能否明天（３１日）守到二萬六，待下周一（３日）內地復市，相信沽壓情況將輪到Ａ股開始，

港股將有紓緩情況，不排除周一港股有機會出現技術性反彈，但投資者須以內地疫情情況作為考

量為主，而明日則有機會上演「二萬六攻防戰」，並難以估計上落。（ｕｌ）

