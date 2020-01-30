《經濟通通訊社３０日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ公布業績，上年第四季每股經調整盈利
２﹒５６元（美元．下同），勝預期２﹒５３元。期內收入按年增２４﹒７％至２１０﹒８億元
，勝預期２０８﹒９億元。
期內每日活躍用戶人數達１６﹒６億，勝預期１６﹒５億。每月活躍用戶人數達２５億，與
預期２４﹒９億相若。
另外，用戶平均收入達８﹒５２元，勝預期８﹒３８元。廣告收入按年增２５％至
２０７﹒４億美元，勝預期２０５﹒６億元。（ａｌ）
30/01/2020 08:43
《外企業績》Ｆａｃｅｂｏｏｋ上季純利增長勝預期
《經濟通通訊社３０日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ公布業績，上年第四季每股經調整盈利
２﹒５６元（美元．下同），勝預期２﹒５３元。期內收入按年增２４﹒７％至２１０﹒８億元
，勝預期２０８﹒９億元。
期內每日活躍用戶人數達１６﹒６億，勝預期１６﹒５億。每月活躍用戶人數達２５億，與
預期２４﹒９億相若。
另外，用戶平均收入達８﹒５２元，勝預期８﹒３８元。廣告收入按年增２５％至
２０７﹒４億美元，勝預期２０５﹒６億元。（ａｌ）
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