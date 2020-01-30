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即市新聞

30/01/2020 18:22

《台股攻略－馮偉明》台股踏入鼠年，大跌近７００點

　　《台股攻略》踏入鼠年，首先祝大家財源廣進，股運亨通！
　　台股於鼠年首個交易日收市跌約６９６﹒９７點，收１１４２１點，成交金額升至新台幣
２７５４億元，其中３６７隻股票跌至停板。
　　受到疫情影響，除防疫概念股外，其餘板塊收黑，沽壓湧現。蘋概股鴻海跌停，收新台幣
８３﹒１元，市值縮減至新台幣１２７５億元；台積電午盤跌破新台幣３２０元大關，收在今日
（３０日）最低位新台幣３１６﹒５元，跌破均線；大立光開低走低，最低跌至新台幣４６６５
元，超過半根跌停，收新台幣４７１０元。由於多家ＰＣＢ台廠在中國湖北、江蘇等地生產，市
場憂心營運將受到影響，金像電、楠梓電、景碩、燿華、南電、欣興、嘉聯益及華通等股價遭受
沽壓；另外，觀光、百貨及航空族群亦受到武漢疫情衝擊，表現同步走弱。
　　武漢疫情發展即使對台股或全球將造成衝擊，基於過去已有防疫經驗，指數不至於暴跌，但
１１６００點已失去支持，短線有一定壓力。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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