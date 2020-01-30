《台股攻略－馮偉明》台股踏入鼠年，大跌近７００點

《台股攻略》踏入鼠年，首先祝大家財源廣進，股運亨通！

台股於鼠年首個交易日收市跌約６９６﹒９７點，收１１４２１點，成交金額升至新台幣

２７５４億元，其中３６７隻股票跌至停板。

受到疫情影響，除防疫概念股外，其餘板塊收黑，沽壓湧現。蘋概股鴻海跌停，收新台幣

８３﹒１元，市值縮減至新台幣１２７５億元；台積電午盤跌破新台幣３２０元大關，收在今日

（３０日）最低位新台幣３１６﹒５元，跌破均線；大立光開低走低，最低跌至新台幣４６６５

元，超過半根跌停，收新台幣４７１０元。由於多家ＰＣＢ台廠在中國湖北、江蘇等地生產，市

場憂心營運將受到影響，金像電、楠梓電、景碩、燿華、南電、欣興、嘉聯益及華通等股價遭受

沽壓；另外，觀光、百貨及航空族群亦受到武漢疫情衝擊，表現同步走弱。

武漢疫情發展即使對台股或全球將造成衝擊，基於過去已有防疫經驗，指數不至於暴跌，但

１１６００點已失去支持，短線有一定壓力。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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