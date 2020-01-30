港股開市後失守二萬七，現挫１６７點報２６９９２點

《經濟通通訊社３０日專訊》今早港股開市後進一步下挫，失守二萬七關口，一度低見

２６９７５點。受疫情影響，市場預料將影響本港消費情緒，本地地產及收租股受壓，恆隆地產

（００１０１）跌２﹒５％為表現最差之藍籌，九倉置業（０１９９７）亦跌２％；另外，部分

藥股亦同樣捱沽，中生製藥（０１１７７）及石藥（０１０９３）跌逾２％。

現時，恆生指數報１６７點報２６９９２點。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒６１％，報５７﹒２元；港交所（００３８８

）升０﹒１５％，報２６４﹒２元；騰訊控股（００７００）升１﹒０４％，報３８７﹒２元；

中移動（００９４１）跌１﹒８５％，報６６﹒３５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒８％，

報８０﹒１５元。



十大跌幅恆指成分股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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恆隆地產（００１０１） １６﹒３６元 跌２﹒５０％

中生製藥（０１１７７） １０﹒９０元 跌２﹒１５％

石藥集團（０１０９３） １８﹒０８元 跌２﹒１６％

九倉置業（０１９９７） ４１﹒７５元 跌２﹒００％

中國移動（００９４１） ６６﹒３０元 跌１﹒９２％

中海油 （００８８３） １２﹒２６元 跌１﹒６１％

中國人壽（０２６２８） １９﹒５４元 跌１﹒６１％

蒙牛乳業（０２３１９） ３０﹒５５元 跌１﹒６１％

中信股份（００２６７） ９﹒０１元 跌１﹒５３％

瑞聲科技（０２０１８） ５９﹒０５元 跌１﹒４２％

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（ｕｌ）

