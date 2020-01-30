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即市新聞

30/01/2020 09:44

港股開市後失守二萬七，現挫１６７點報２６９９２點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今早港股開市後進一步下挫，失守二萬七關口，一度低見
２６９７５點。受疫情影響，市場預料將影響本港消費情緒，本地地產及收租股受壓，恆隆地產
（００１０１）跌２﹒５％為表現最差之藍籌，九倉置業（０１９９７）亦跌２％；另外，部分
藥股亦同樣捱沽，中生製藥（０１１７７）及石藥（０１０９３）跌逾２％。
　　現時，恆生指數報１６７點報２６９９２點。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒６１％，報５７﹒２元；港交所（００３８８
）升０﹒１５％，報２６４﹒２元；騰訊控股（００７００）升１﹒０４％，報３８７﹒２元；
中移動（００９４１）跌１﹒８５％，報６６﹒３５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒８％，
報８０﹒１５元。

　　十大跌幅恆指成分股表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆隆地產（００１０１）　　１６﹒３６元　　　跌２﹒５０％
　　中生製藥（０１１７７）　　１０﹒９０元　　　跌２﹒１５％
　　石藥集團（０１０９３）　　１８﹒０８元　　　跌２﹒１６％
　　九倉置業（０１９９７）　　４１﹒７５元　　　跌２﹒００％
　　中國移動（００９４１）　　６６﹒３０元　　　跌１﹒９２％
　　中海油　（００８８３）　　１２﹒２６元　　　跌１﹒６１％
　　中國人壽（０２６２８）　　１９﹒５４元　　　跌１﹒６１％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３０﹒５５元　　　跌１﹒６１％
　　中信股份（００２６７）　　　９﹒０１元　　　跌１﹒５３％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５９﹒０５元　　　跌１﹒４２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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