《談國論企－黎偉成》電力原煤產量去年隨經濟穩增

《談國論企》中國的發電量於２０１９年增幅較上年有所提升，而原煤生產則緩增，因規模

以上高技術製造業快速成長，對電力、原煤的耗用和需求相應減少，無礙整體國民經濟維持穩有

進的良性發展態勢。但武漢肺炎疫情不斷擴散、惡化，亟望短期內受控和消滅，使中國的工商業

活動、人民生活重新回復常態，經濟始可保穩定增長。



＊高技術製造業擴張取待能高耗能量生產＊



來自中國國家統計局的最新資料，中國電力及原煤生產於２０１９年保持穩定增長的良性態

勢，特別是（甲）電力，即使全年的發電量７﹒１４２２萬億千瓦時，同比增長３﹒５％，即使

較２０１８年６﹒８萬億千瓦時所增的６﹒８％，要低３﹒３個百分點，原因為上年的發電量在

２０１７年僅增１﹒１％的低基數底下出現相對較快速的增長，特別是２０１８年１２月份的日

均發電量２０６億千瓦時，相當於夏季用電量高峰期的產量，而２０１９年１２月份的

２１１﹒１億千瓦時，不僅同比增長２﹒５％，環比更增１４﹒８億千瓦時或７﹒６％。

再看２０１９年１２月份的發電量，達６，５４４億千瓦時同比增長３﹒５％，較２０１８

年同期６，２００億千瓦時所增的１﹒２％，多增凡２﹒３個百分點之普，便足見２０１９年的

發電情況保持穩快增長，並尤以年底為然。

至於發電品種，最大宗的（１）火電，於２０１９年１２月份的同比增長４％，相對於

２０１８年同期所增的５％，少增１個百分點，環比則減少０﹒４％，非上年１２月份有

１﹒１％的增長。相信這會是原煤特別是焦煤產量增長未如理想的重要因由。重要的是，火電緩

增顯然受到國家積極推動潔淨發電的影響，而高技術製造業的加快發展，取得能耗量過高的生產

之況，亦不可忽視。

其他品種有（２）核電，同比增長１４％，乃於２０１８年飆升３７﹒９％的基礎底下的高

增長；（３）太陽能發電增１５﹒２％，不僅同比增長２﹒２％多增１３個百分點，環比亦多增

１２﹒５個百分點，該與天氣良好和有較多陽光有關，相反的是（４）有充沛的陽光，當然就沒

有太多的雨水，所以水力發電量於是月份的同比就下降４﹒４％，降幅比對上一個月的１１月份

收窄，又較上年１２月份的０﹒９％降幅有所擴大。

和（５）風電同比只增產０﹒７％，當然遠遠低於對上一個月的２０％和２０１８年１２月

份的２０﹒６％增幅，此亦與期內的風力強與弱有關。

又從火電發電量增長略有放緩，便可解讀（乙）原煤生產放緩和煤炭進口下滑之況。即使原

煤（Ｉ）產量於２０１９年全年達３７﹒５億噸同比仍然增長４﹒２％，較２０１８年全年的５

﹒２％升幅少增１個百分點；但２０１９年１２月份所產的３﹒３億噸的同比增長２﹒４％，相

對於２０１８年同期３﹒２億噸增加２﹒１％多增０﹒３個百分點，可見年底的產量開始拾級緩

增，此因：原煤行業在供給側結構性改革的持續推進，和優質產能不斷釋放有關。



＊煤價回落亦使原煤產量緩升和多進口煤炭＊



但（ＩＩ）煤炭進口量於２０１９全年達３億噸，同比增長６﹒３％，比２０１８年２﹒８

億噸所增的３﹒９％多增２﹒４個百分點，故２０１９年１２月份的進口量７，０７２萬噸同比

大幅減少７２﹒９％，較上年同期所減的５５％還要大，可解讀此為年底傳統性的減少，更因年

中已有大量進口之所致，也就不必過份憂慮矣。

原煤產量於去年增長放緩，但煤炭全年進口量提速增長，理由為（ＩＩＩ）煤炭價格回落，

此情可見於：秦皇島港的綜合交易價格中的５，５００大卡每噸價格，於２０１９年１２月２７

日為５４９元，低於對上一個月的１１月２０日之數８元，更較２０１８年同月份跌２１元；

５０００卡和４５００大卡的價格，同比及環比皆跌，由是沒有增產的誘因，進口也。

但煤炭進口量於２０１９年相當於原煤產量的８％。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

