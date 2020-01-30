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即市新聞

30/01/2020 09:35

《異動股》中國醫療（８２２５）復牌後飆近九成八，創逾四年新高

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國醫療集團（０８２２５）今日復牌，現價飆
９７﹒６７％，報０﹒８５元，盤中高見０﹒９５元，創逾四年新高；成交約１５５６萬股，涉
資１１８３萬元，惟四成七主動買盤。
　　昨日股價急升近三倍而中途停牌的中國醫療集團公布，集團旗下新型冠狀病毒肺炎臨床特別
專案組研究，發現利托那韋（Ｒｉｔｏｎａｖｉｒ）對新型冠狀病毒（２０１９－ｎＣｏＶ）有
抑制作用和療效報告。目前集團關聯公司萬全萬特廈門是唯一一家於國內歷史生產過該產品製劑
，企業同時擁有原料批文，申請相關專利和已經向國家藥監局申請重新恢復生產。集團將負責進
一步臨床研究和申報工作。
　　該公司申請今早恢復股份買賣。
　　現時，恆生指數報２７０９７，跌６２點或跌０﹒２３％，主板成交４３﹒５２億元。國企
指數報１０５９０，跌２８點或跌０﹒２７％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國醫療集團（０８２２５）　　　０﹒８５０元　　　升９７﹒６７％
　　歌禮製藥　　（０１６７２）　　　３﹒６５０元　　　跌　８﹒０６％
　　中國再生醫學（０８１５８）　　　０﹒２８０元　　　升　１﹒８２％
　　永勝醫療　　（０１６１２）　　　０﹒９４０元　　　升３４﹒２９％
　　華康生物醫學（０８６２２）　　　０﹒２００元　　　升　９﹒８９％
　　山東新華製藥（００７１９）　　　５﹒０１０元　　　跌　３﹒０９％
　　泰凌醫藥　　（０１０１１）　　　０﹒４４５元　　　升５３﹒４５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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